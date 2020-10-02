Дональд Трамп почувається добре - лікар

Президент США Дональд Трамп, у якого виявили коронавірус, станом на суботу, 3 жовтня, почувається добре. Про це повідомив на брифінгу лікар Трампа Шон Конлі. За даними лікаря, протягом останньої доби у президента США не було високої температури, а інші симптоми - кашель, нежить і втома - зменшилися, повідомляє інформагенція AFP.

За словами лікаря, президенту не був потрібен медичний кисень, він не відчуває труднощів із пересуванням і диханням. Конлі додав, що серце, печінка та нирки Трампа функціонують нормально. Лікарі уважно стежать за станом його здоров'я.

Водночас низка ЗМІ цитує поінформоване анонімне джерело, за даними якого деякі показники стану здоров'я Трампа за останню добу викликають занепокоєння.

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Сам Трамп зазначив на Twitter, що почувається добре, і похвалив персонал військового шпиталю Walter Reed (Walter Reed National Military Medical Center), де він нині перебуває.

Лікарі шпиталю прописали Трампу препарат Remdesivir. Його лікар повідомив, що президенту США також провели експериментальне лікування за допомогою антитіл препаратом від Regeneron Pharmaceuticals, який ще перебуває на стадії випробувань, повідомляє агентство AP.

Дружина президента США Меланія Трамп перебуває на карантині в Білому домі.

Про те, що подружжя Трамп інфікувалося коронавірусом, стало відомо 2 жовтня.