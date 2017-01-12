Дональд Трамп помилував свого ексрадника Стівена Беннона

Чинний президент США Дональд Трамп за лічені години до закінчення свого терміну помилував 73 людей, серед яких його колишній радник Стівен Беннон. Також він змінив вироки ще 70 засудженим особам. Про це повідомила пресслужба Білого дому у середу, 20 січня.

"Президент Трамп повністю помилував Стівена Беннона. Прокурори пред'явили Беннону звинувачення, пов'язані із шахрайством в рамках його участі у політичному проєкті. Містер Беннон був важливим лідером консервативного руху і відомий своєю політичною кмітливістю", - йдеться у повідомленні адміністрації Трампа.

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У 2020 році прокурори звинувачували Беннона в обмані прихильників Трампа через спроби ексрадника президента залучити приватні кошти прихильників Трампа для будівництва обіцяної стіни на кордоні США та Мексики. При цьому раніше Трамп і Беннон стверджували, що її будівництво має профінансувати Мексика, але уряд цієї країни розкритикував та відкинув ці вимоги. Сам Беннон не визнає себе винним.

Беннона арештували влітку 2020 року, його відпустили під заставу. Судовий процес був запланований на травень 2021 року.

Представники Білого дому не рекомендували Трампу помилувати Беннона, який залишив адміністрацію Трампа в кінці 2017 року.

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Стівен Беннон - професійний військовий, інвестиційний банкір і медійник. Він відомий також своїми ультраправими поглядами. У 2012-2016 роках Беннон був виконавчим директором правопопулістського порталу Breitbart. Він також особисто писав тексти для цього сайту.

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