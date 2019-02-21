 Дональд Трамп поклав на КНДР відповідальність за смерть студента зі США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.03.2019

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Новини

Дональд Трамп поклав на КНДР відповідальність за смерть студента зі США

Відповідальність за смерть Отто Уормбіра лежить на Північній Кореї, заявив президент США. У 2017 році студента повернули на батьківщину в стані коми та зі слідами тортур на тілі. Він помер, не виходячи з коми.

Отто Уормбір

Отто Уормбір на прес-конференції в Пхеньяні, лютий 2016 року

Президент США Дональд Трамп назвав Північну Корею відповідальною за смерть американського студента Отто Уормбіра. Про це господар Білого дому написав у п'ятницю, 1 березня, в своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter. Цим дописом Трамп відреагував на критику з боку батьків загиблого студента.

Трамп наголосив у своєму твіті, що саме його адміністрація домоглася видачі Уормбіра, тоді коли попередня "не зробила нічого". "Звісно я вважаю Північну Корею відповідальною", - написав Трамп. Крім того, він переконаний, що його попередні висловлювання просто неправильно розтлумачили.

Раніше, в ході другого саміту США - КНДР, що завершився 28 лютого в Ханої, Трамп заявив журналістам, що голова Держради КНДР Кім Чен Ин, за його власними словами, "не знав про те, що сталося". Також в інтерв'ю одному з американських телеканалів глава Білого дому позитивно відгукнувся про північнокорейського лідера.

Такі висловлювання Трампа викликали різку критику батьків Уормбіра. "Кім і його підступний режим відповідальні за смерть нашого сина Отто", заявили батьки студента, цитує агенція новин Reuters.

Загравання з автократами

Цей випадок - не перший, коли Трамп зазнає різкої критики з боку громадськості за приязні висловлювання в адресу лідерів автократичних режимів. Раніше американський лідер не раз заперечувавімовірну причетність принца-наступника Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, попри те, що навіть американські спецслужби наводили докази такої причетності.

Так само Трамп відкидав можливість участі президента РФ Володимира Путіна у втручанні в вибори в США 2016 року, про що так само повідомляли спецслужби США.

Нагадаємо, 22-річний Отто Уормбір помер в червні 2017 незабаром після того, як його перевезли з КНДР у США в стані коми зі слідами тортур на тілі. Уормбір приїхав до Північної Кореї в грудні 2015 року в складі туристичної групи з Китаю. У січні 2016 року його затримали в аеропорту Пхеньяна при спробі вивезти політичний пропагандистський плакат. У суді студента визнали винним в "злочині проти держави".

У грудні 2018 року суд в США визнав КНДР винною в тортурах, захопленні заручника, а також позасудовій страті 22-річного американця, і зобов'язав Північну Корею виплатити компенсацію в розмірі понад 500 мільйонів доларів США сім'ї студента.

Утім, рішення вашингтонського суду має радше символічне значення, адже США не мають механізмів для стягнення компенсації з Північної Кореї. У КНДР також немає майна в США, яке можна було б заарештувати.

DW.COM

КНДР має виплатити 500 мільйонів доларів родині Отто Уормбіра

Суд у Вашингтоні ухвалив, що КНДР має сплатити 500 мільйонів доларів батькам студента Отто Уормбіра. Водночас у США нема механізмів змусити КНДР платити. (25.12.2018)  

Вбивство Хашоггі: Трамп продовжує вигороджувати саудівського кронпринца

Спецслужби США не припускали, що наказ про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі віддав саудівський принц-наступник Мохаммед бін Салман, запевнив президент США Дональд Трамп. (23.11.2018)  

Влада КНДР звільнила засудженого американського студента

Американcького студента було засуджено в Північній Кореї до 15 років каторжної роботи за спробу викрасти з готелю пропагандистський плакат. (13.06.2017)  

Помер засуджений у КНДР американський студент Отто Уормбір

Американець Отто Уормбір, якого в Північній Кореї засудили до 15 років каторги, помер не виходячи з коми. (20.06.2017)  

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