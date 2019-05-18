 Дональд Трамп погрожує Ірану повним знищенням | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.05.2019

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Новини

Дональд Трамп погрожує Ірану повним знищенням

Президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану "настанням кінця" і закликав Тегеран ніколи не грозити Вашингтону.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

На тлі зростання напруги у Перській затоці президент США Дональд Трамп застеріг Іран від військових дій і пригрозив йому тяжкими наслідками. "Якщо Іран хоче воювати, то Ірану офіційно настане кінець. Ніколи більше не погрожуйте Сполученим Штатам", - написав він у Twitter в неділю, 19 травня.

 

Як повідомлялося, у відповідь на загострення конфлікту між Вашингтоном і Тегераном США відправили в регіон авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем "Авраам Лінкольн" і групу бомбардувальників B-52. Також США наказали державним службовцям, які не виконують надзвичайних завдань, залишити Ірак, а американські війська в Іраку та Сирії були приведені у стан підвищеної боєготовності.

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Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф відкидає можливість нової війни в регіоні. На його думку, президент США Дональд Трамп теж не хоче конфлікту, але "люди навколо нього підштовхують його до війни". (18.05.2019)

Через посилення напруженості в районі Перської затоки Федеральне управління цивільної авіації США попередило авіаперевізників, що їхні літаки можуть бути "невірно ідентифіковані". (18.05.2019)

У відповідь на такі дії в Корпусі вартових ісламської революції заявили про готовність дати відсіч Вашингтону. Втім Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що війни Ірану з США не буде. Своєю чергою міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф відкинув можливість нової війни в Перській затоці, оскільки, на його думку, "ніхто не може протистояти Ірану в регіоні". Він додав, що Дональд Трамп теж не хоче конфлікту, але "люди навколо нього підштовхують його до війни".

Конфлікт між Тегераном і Вашингтоном загострився після того, як Іран відмовився від виконання частини зобов'язань в рамках ядерної угоди. Раніше США вийшли з цієї угоди в односторонньому порядку та запровадили санкції проти нафтового й банківського секторів іранської економіки.

У відповідь на останні кроки Тегерана Вашингтон оголосив також про запровадження санкцій проти металургійної та гірничодобувної галузей Ірану. В ЄС, своєю чергою, закликали Іран повернутися до виконання пунктів ядерної угоди й так само пригрозили застосувати санкції в разі відмови Тегерана зробити це.

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