 Дональд Трамп перегляне військову допомогу Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2019

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Новини

Дональд Трамп перегляне військову допомогу Україні

У цьому фіскальному році Вашингтон виділив Києву 250 мільйонів доларів на закупівлю зброї, обладнання та розвідувальної техніки. Тепер Дональд Трамп хоче упевнитись, що ці кошти будуть використані в інтересах США.

Дональд Трамп хоче переглянути допомогу Україні

Дональд Трамп хоче переглянути допомогу Україні

Президент США Дональд Трамп доручив своїм радникам з питань національної оборони переглянути ініціативу щодо підтримки безпеки України, яка передбачає перерахування Києву в поточному фінансовому році близько 250 мільйонів доларів. Про це в середу, 28 серпня, повідомило американське видання Politico з посиланням на високопоставленого співробітника адміністрації президента США.

Ці кошти призначалися для закупівель українською стороною зброї, обладнання, розвідувальної техніки і проведення військових тренінгів. Окремою статтею, зокрема, проходило придбання Києвом виробів військового призначення, на яке Конгрес США виділив приблизно 50 мільйонів доларів.

Тепер Дональд Трамп зажадав від своїх радників упевнитися, що ці кошти будуть використані в інтересах Сполучених Штатів. Оцінкою, зокрема, займаються міністр оборони США Марк Еспер і радник президента з національної безпеки Джон Болтон.

Як нагадує видання, інформація про перегляд з'явилася на тлі неодноразових спроб Трампа применшити втручання Москви в ситуацію на сході України, а також недавніх заяв американського лідера про необхідність повернути Росію до складу формату G8.

Politico уточнює, що кошти, виділені Україні, не можуть бути витрачені до того часу, поки програма переглядається. Однак після 30 вересня, коли в США закінчується фінансовий рік, доступ до них буде заморожений.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп схвалив оборонний бюджет Сполучених Штатів на 2019 рік. Україні передбачена фінансова допомога на 250 мільйонів доларів США. (14.08.2018)

У міністерстві оборони США зазначили, що виділені кошти призначені на перепідготовку військових, закупівлю обладнання та надання дорадчих послуг. (18.06.2019)

Про виділення Україні ще 250 мільйонів доларів "для зміцнення військово-морського і сухопутного потенціалу" було оголошено 18 червня. Таким чином, загальний обсяг військової допомоги, яку Вашингтон надав Києву з 2014 року, сягнув 1,5 мільярда доларів.

У грудні 2017 року адміністрація США схвалила перші комерційні поставки українській армії летальної оборонної зброї. Зокрема, дозволені були поставки снайперських гвинтівок моделі M107A1. У березні 2018 року Держдепартамент США дав добро на відправку Україні протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin на суму 47 мільйонів доларів.

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