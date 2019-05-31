Дональд Трамп отримав "чудового" листа від Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 11 червня, розповів, що отримав "чудового листа" від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, інформує AFP. Водночас Трамп не розголосив зміст послання. Раніше він вже називав листи від Кім Чен Ина "чудовими".

Трамп також висловився щодо готовності провести третій саміт з північнокорейським лідером. "Це може статися", - прокоментував Трамп.

Президент США заявив, що він і надалі довіряє Кімові: навіть незаважаючи на невеликий прогрес у спробах змусити Пхеньян позбутися ядерної зброї, Трамп зазначив, що Кім "дотримується свого слова".

Нагадаємо, що у червні 2018 року Трамп зустрівся з Кімом в Сінгапурі, де підписав спільний документ, який зобов'язує Північну Корею провести повну денуклеаризацію. Утім, угода не містить конкретних кроків для досягнення цієї мети. Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі, натомість, завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР.