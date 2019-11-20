 Дональд Трамп на місяць відвернув ″шатдаун″ федерального уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2019

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Новини

Дональд Трамп на місяць відвернув "шатдаун" федерального уряду

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який гарантує фінансування федерального уряду до 20 грудня, що тимчасово відвернуло "шатдаун" у країні.

Дональд Трамп

Дональд Трамп (фото з архіву)

Президент США Дональд Трамп в четвег, 21 листопада, підписав указ, який гарантує фінансування федерального уряду до 20 грудня. Цей крок тимчасово відвернув закриття частини урядових установ - "шатдаун", що міг початися вже 22 листопада.

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Нижня палата Конгресу США подала до суду на президента за запровадження ним режиму надзвичайного стану задля фінансування будівництва муру на кордоні з Мексикою в обхід Конгресу. (06.04.2019)

Розпочався 22-й день вимушеної зупинки роботи частини федеральних органів у Сполучених Штатах, що стало рекордом за тривалістю за всю історію країни. (12.01.2019)

Тепер до 20 грудня конгресменам треба розробити план фінансування уряду. Очікують, що він має вирішити проблему з розподілом коштів на роботу федеральних установ до кінця фінансового року 30 вересня 2020 року. Однією з головних розбіжностей між президентом та Конгресом залишається питання про фінансування будівництва на кордоні з Мексикою так званої стіни, на чому наполягає Трамп.

Нагадаємо, що починаючи з липня 2018 року Трамп загрожував "шатдауном" в разі, якщо демократи в Конгресі не підтримають законопроект про охорону кордонів, що передбачає будівництво загороджувальних споруд на кордоні з Мексикою. Наприкінці 2018 року він втілив свою погрозу у життя, спровокувавши рекордний "шатдаун" в історії США. 

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Безкоштовний вхід

    Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено

    Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Важливе повідомлення

    Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Увага! В туалеті не прибирають

    Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.

  • США, парк у Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Доступ обмежений

    Подивитистя зблизька на різдвяну ялинку у Вашингтоні зараз теж неможливо. Президентський парк навколо урядового кварталу теж обслуговується Службою національних парків США, співробітники якої через "шатдаун" тимчасово не виконують свої обов'язки.

  • США, сміття у парку в Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Гори сміття біля Білого дому

    Сміттярі національних парків також перебувають у відпустках за власний рахунок, а тому залишаються вдома. Як це відбивається на вигляді парку, можна побачити на світлині, зробленій у серці Вашингтона.

  • США, ракетна база, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Перед зачиненими воротами

    Під час "шатдауна" залишаються зачиненими й частини інших національних парків США. Як-от під'їзди до ракетної бази проекту Nike у Флориді, що в парку "Еверглейдс". Охоронці не отримують тут зарплати вже два тижні, тому не виходять на роботу.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Аварійне гальмування у Йосеміті

    Національний парк "Йосеміті", що в Каліфорнії, спочатку під час "шатдауна" не закривали - він залишався доступним для усіх охочих. Однак, коли в туалетах почало переливатися через вінця, адміністрація парку натиснула на гальма. Тепер деякі ділянки парку та під'їзди до них перекриті.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Чи залишиться парк чистим?

    У національному парку "Йосеміті" від відвідувачів вимагають під час "шатдауна" на прогулянках не смітити. Утім далеко не всі дотримуються цієї вимоги - сміття тут повсюди. Тож нині доступ до парку мають тільки ті відвідувачі, які зарезервували місця для кемпінгу чи ночівлі.

    Автор: Шарлотте Фосс


DW.COM

Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

Технічне припинення фінансування урядових установ США має прямий вплив на національні парки - рейнджери перебувають у відпустках за власний рахунок. Туристів, однак, не меншає - парки відкриті, але їх ніхто не охороняє. (04.01.2019)  

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