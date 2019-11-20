Дональд Трамп на місяць відвернув "шатдаун" федерального уряду

Президент США Дональд Трамп в четвег, 21 листопада, підписав указ, який гарантує фінансування федерального уряду до 20 грудня. Цей крок тимчасово відвернув закриття частини урядових установ - "шатдаун", що міг початися вже 22 листопада.

Тепер до 20 грудня конгресменам треба розробити план фінансування уряду. Очікують, що він має вирішити проблему з розподілом коштів на роботу федеральних установ до кінця фінансового року 30 вересня 2020 року. Однією з головних розбіжностей між президентом та Конгресом залишається питання про фінансування будівництва на кордоні з Мексикою так званої стіни, на чому наполягає Трамп.

Нагадаємо, що починаючи з липня 2018 року Трамп загрожував "шатдауном" в разі, якщо демократи в Конгресі не підтримають законопроект про охорону кордонів, що передбачає будівництво загороджувальних споруд на кордоні з Мексикою. Наприкінці 2018 року він втілив свою погрозу у життя, спровокувавши рекордний "шатдаун" в історії США.