Дональд Трамп на День подяки здійснив неоголошений візит до Афганістану

Президент США Дональд Трамп у четвер, 28 листопада, прилетів з неоголошеним візитом до Афганістану, щоб відсвяткувати з американськими військовими День подяки. Він прибув на авіабазу "Баграм" неподалік Кабула близько 20:30 за місцевим часом та провів там 2,5 години. Журналістам заборонили розголошувати інформацію про поїздку Трампа з міркувань безпеки, передає агенція новин AP.

Під час візиту до Афганістану Трамп зустрівся з президентом країни Ашрафом Гані та поспілкувався з американськими солдатами. Виступаючи в ангарі на авіабазі перед віськовими, він заявив, що пролетів понад вісім тисяч миль (близько 13 тисяч кілометрів. - Ред.), аби сказати їм, що США ще ніколи не були сильнішими. "Я б не хотів ніде інде відсвяткувати День подяки", - запевнив Трамп.

Ця поїздка стала першим візитом Трампа до Афганістану на посаді президента. Трампа супроводжували радник з національної безпеки Роберт О'Браєн, невелика група помічників та агентів спецслужб, а також репортери.

Під час візиту Трамп заявив, що США відновлюють переговори з афганським радикальним ісламістським рухом "Талібан". "Таліби хочуть укласти угоду, ми зустрічаємося з ними, і ми кажемо, що повинно бути припинення вогню. Вони не хотіли припиняти вогонь, однак тепер вони хочуть досягти перемир'я", - зазначив Трамп, цитує агенція AFP.

США та представники талібів кілька місяців проводили переговори в столиці Катару Досі з метою домовитися про умови виведення американських військ з Афганістану. Після дев'яти раундів переговорів сторони були близькими до досягнення відповідних домовленостей. Однак 7 вересня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з цих переговорів, а також скасував зустріч з лідерами талібів, які вже прибули до США. Підставою для такого рішення господаря Білого дому став вчинений "Талібаном" теракт у Кабулі, унаслідок якого загинув й один американський військовий.

Минулого року на Різдво Трамп здійснив неоголошений візит до Іраку, де також відвідав американських військових.