 Дональд Трамп на День подяки здійснив неоголошений візит до Афганістану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Дональд Трамп на День подяки здійснив неоголошений візит до Афганістану

Під час неоголошеного візиту президент США провів переговори з президентом Афганістану, відсвяткував День подяки з американськими військовими та оголосив про продовження мирних переговорів з "Талібаном".

Дональд Трамп на День подяки роздає традиційну індичку військовим США в Афганістані

Дональд Трамп на День подяки роздає традиційну індичку військовим США в Афганістані

Президент США Дональд Трамп у четвер, 28 листопада, прилетів з неоголошеним візитом до Афганістану, щоб відсвяткувати з американськими військовими День подяки. Він прибув на авіабазу "Баграм" неподалік Кабула близько 20:30 за місцевим часом та провів там 2,5 години. Журналістам заборонили розголошувати інформацію про поїздку Трампа з міркувань безпеки, передає агенція новин AP.

Під час візиту до Афганістану Трамп зустрівся з президентом країни Ашрафом Гані та поспілкувався з американськими солдатами. Виступаючи в ангарі на авіабазі перед віськовими, він заявив, що пролетів понад вісім тисяч миль (близько 13 тисяч кілометрів. - Ред.), аби сказати їм, що США ще ніколи не були сильнішими. "Я б не хотів ніде інде відсвяткувати День подяки", - запевнив Трамп.

Ця поїздка стала першим візитом Трампа до Афганістану на посаді президента. Трампа супроводжували радник з національної безпеки Роберт О'Браєн, невелика група помічників та агентів спецслужб, а також репортери.

DW.COM

Умовою звільнення з ув'язнення в Афганістані талібів є вивільнення ними двох професорів, які працювали у Кабулі. Один з них громадянин США, другий - Австралії (12.11.2019)

Обидва звільнених професори перебували в полоні талібів понад три роки. Їх обміняли на трьох утримуваних афганськими силовиками ватажків радикального руху. (19.11.2019)

Дональд та Меланія Трамп несподівано завітали на американську військову базу в Іраку. Президент США запевнив, що не планує виведення американського контингенту з країни. (26.12.2018)

Під час візиту Трамп заявив, що США відновлюють переговори з афганським радикальним ісламістським рухом "Талібан". "Таліби хочуть укласти угоду, ми зустрічаємося з ними, і ми кажемо, що повинно бути припинення вогню. Вони не хотіли припиняти вогонь, однак тепер вони хочуть досягти перемир'я", - зазначив Трамп, цитує агенція AFP.

США та представники талібів кілька місяців проводили переговори в столиці Катару Досі з метою домовитися про умови виведення американських військ з Афганістану. Після дев'яти раундів переговорів сторони були близькими до досягнення відповідних домовленостей. Однак 7 вересня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід Вашингтона з цих переговорів, а також скасував зустріч з лідерами талібів, які вже прибули до США. Підставою для такого рішення господаря Білого дому став вчинений "Талібаном" теракт у Кабулі, унаслідок якого загинув й один американський військовий.

Минулого року на Різдво Трамп здійснив неоголошений візит до Іраку, де також відвідав американських військових.

Дивитись відео 01:46

Вибух в Кабулі: війна ісламістів проти західної дипломатії (31.05.2017)

Аудіо й відео до теми

Вибух в Кабулі: війна ісламістів проти західної дипломатії (31.05.2017)  

Також за темою

Afghanistan Farah Provinz Taliban Kämpfer Ausbildung

Афганістан, США і таліби домовились про обмін полоненими 12.11.2019

Умовою звільнення з ув'язнення в Афганістані талібів є вивільнення ними двох професорів, які працювали у Кабулі. Один з них громадянин США, другий - Австралії

Afghanistan Farah Provinz Taliban Kämpfer Ausbildung

"Талібан" звільнив двох професорів в обмін на утримуваних ватажків руху 19.11.2019

Обидва звільнених професори перебували в полоні талібів понад три роки. Їх обміняли на трьох утримуваних афганськими силовиками ватажків радикального руху.

Afghanistan Jalalabad Kinder gehen zur Schule

В Афганістані дев'ять дітей загинуло, підірвавшись на міні 02.11.2019

Вибух міни призвів до загибелі дев'ятьох дітей, які йшли до школи в Афганістані. З початку року у країні загинули або були поранені понад вісім тисяч цивільних осіб.

Реклама

Докладно

Барак Обама та Дональд Трамп

Що спільного між Трампом та Обамою

Президента США називають "популістом". На думку Александера Ґерлаха, обрання Трампа було реакцією на його попередника.  

Düsseldorf - Pharmazeutin im Genlabor (picture-alliance/imageBROKER/O. Döring)

У ФРН виділили рекордну суму на дослідження

Минулого року на дослідження та розробки було виділено близько 105 мільярдів євро. Це рекордна сума в історії ФРН.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  