Дональд Трамп наклав на Росію нові санкції через отруєння Скрипалів

Президент США Дональд Трамп ввечері в четвер, 1 серпня, підписав указ про запровадження нових санкцій проти Росії через підозри у її причетності до отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у червні 2018 року, повідомляє агенція АР.

Указу Трампа передував тиск членів Конгресу на Білий дім. Нещодавно голова Комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США, демократ Еліот Енгель та представник республіканців Майк Маккол написали лист Трампу, в якому вимагали запровадити другий пакет санкцій.

Нагадаємо, що Вашингтон запровадив перший пакет антиросійських санкцій у серпні 2018 року. Він передбачає, зокрема, заборону на продаж зброї, експорт товарів і технологій подвійного призначення, а також на надавання зовнішньої допомоги Росії.

Реакція Росії на нові санкції

У Росії заявили, що накладення нових санкцій погіршить відносини між країнами. "Введення Вашингтоном нових санкцій проти Росії не тільки робить можливість нормалізації російсько-американських відносин ще більш гіпотетичною, вони є новою атакою на міжнародні відносини загалом і на стратегічну стабільність у світі", - заявив член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич.

У свою чергу, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков пов'язав нові санкції з майбутніми виборами президента США у 2020 році. "Я вважаю, все, що відбувається стосовно Росії, має розглядатися в контексті наближення передвиборчої гонки в США. Ми дивимося на це саме з такої перспективи, і ми непохитні в нашій готовності захистити себе від негативних наслідків американських санкцій", - сказав він. Рябков зазначив, що Росія буде захищатися завдяки відходу від американської фінансової системи та відмови від використання долара як головного розрахункового засобу в світі.

Отруєння Скрипалів

Сергій Скрипаль і його донька Юлія були отруєні в Солсбері в березні 2018 року. За версією слідства, отруту - нервово-паралітичну речовину "Новачок" - розмістили на ручці дверей будинку Скрипалів. Після тривалого лікування Скрипалі вижили, а їхнє нинішнє місце перебування тримається в таємниці.

У червні в британському місті Еймсбері були госпіталізовані громадяни Великобританії Чарлі Роулі і його подруга Дон Стерджес. Згодом було встановлено, що вони були отруєні тією ж речовиною, що і Скрипалі. Отрута, ймовірно, містилася у флаконі з-під парфумів. Згодом Стерджес померла. Російська сторона заперечує причетність до обох отруєнь.

Лондон звинуватив у злочині ймовірних співробітників Головного управління Генштабу ЗС Росії (колишнього ГРУ) Руслана Боширова і Олександра Петрова. Слідство визнавало, що їхні імена можуть бути вигаданими. Пізніше в справі з'явився третій підозрюваний - офіцер російської військової розвідки, який прибув до Великобританії з паспортом на ім'я Сергія Федотова.

Групи розслідувачів Bellingcat, The Insider, Conflict Intelligence Team і "Проект" дізналися подробиці з біографії Боширова і Петрова і заявили, що їхні справжні імена - Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін.

Дивитись відео 03:32 Поділитись Скрипаль-Хашоггі: чи можна порівнювати обидві справи? (19.10.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/36rAG Скрипаль-Хашоггі: чи можна порівнювати обидві справи? (19.10.2018)