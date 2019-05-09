 Дональд Трамп-молодший знову свідчитиме в Сенаті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2019

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Новини

Дональд Трамп-молодший знову свідчитиме в Сенаті

Син президента США Дональд Трамп-молодший має відповісти на питання сенаторів у рамках розслідування щодо можливих зв'язків з Росією.

Дональд Трамп-молодший

Дональд Трамп-молодший

Комітет з розвідки Сенату США та Дональд Трамп-молодший досягли домовленості щодо проведення слухань, під час яких старший син президента США відповість на питання сенаторів у рамках двопартійного розслідування щодо можливих зв'язків з Росією. Слухання відбудуться на початку червня в закритому режимі, повідомило у вівторок, 14 травня, американське видання New York Times.

Раніше, 2017 року, Трамп-молодший уже відповідав на питання сенаторів щодо можливого втручання Росії до президентських виборів. Очолюваний сенатором-республіканцем Річардом Берром комітет вирішив знову опитати сина президента після того, як у лютому 2019 року колишній адвокат президента США Майкл Коен дав свідчення під час слухань у наглядовому комітеті Палати представників Конгресу.

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Коен, зокрема, розповів, що не менш ніж 10 разів писав Трампу-молодшому щодо планів будівництва Trump Tower у Москві до початку президентських виборів у США. У свою чергу, Трамп-молодший, відповідаючи на питання сенаторів, заявив, що знав про проект лише "поверхово".

Сенатори також хочуть почути від Трампа-молодшого про його зустріч у Нью-Йорку в 2016 році з російською адвокаткою Наталією Весельницькою, котра начебто обіцяла передати виборчому штабу Трампа якийсь фінансовий компромат на Гілларі Клінтон, яка балотувалася на посаду президента від Демократичної партії.

На слухання Трмпа-молодшого викликати спеціальною повісткою. Раніше Берр пояснив своє рішення тим, що син президента США вже двічі обіцяв прийти на зустріч із сенаторами, але не дотримався обіцянки. Таку повістку вперше адресували члену родини чинного президента США.

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