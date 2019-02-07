 Дональд Трамп зустрінеться з Кім Чен Ином в Ханої наприкінці лютого | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.02.2019

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Новини

Дональд Трамп зустрінеться з Кім Чен Ином в Ханої наприкінці лютого

Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться 27-28 лютого в Ханої, повідомив господар Білого дому. Трамп також спрогнозував вражаюче економічне зростання Північної Кореї у майбутньому.

Дональд Трамп і Кім Чен Ин в Сінгапурі

Зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі, червень 2018 року

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що його друга зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином відбудеться 27 і 28 лютого в столиці В'єтнаму Ханої. Про це Трамп написав у суботу, 9 лютого, в своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Господар Білого дому наголосив на "дуже продуктивному" характері переговорів з північнокорейською стороною та додав, що з нетерпінням чекає на наступну зустріч з Кім Чен Ином задля "просування справи миру".

В іншому дописі американський президент спрогнозував разючі зміни в КНДР. "Під керівництвом Кім Чен Ина Північна Корея стане великою економічною державою", - заявив Дональд Трамп. Кім "може здивувати декого, але не мене, оскільки я познайомився з ним ближче, тож добре розумію, на що він спроможний", запевнив президент США. На переконання Трампа, Північна Корея стане "економічної ракетою".

Як повідомлялося, Вашингтон та Пхеньян домовилися ще в січні 2019 року про проведення наступного саміту двох глав держав наприкінці лютого. Однак тоді сторони до кінця не узгодили місце проведення цього саміту.

Нагадаємо, за підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі 12 червня 2018 року був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні 2018 року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки. Утім, пізніше Північна Корея заявила про випробування нової високотехнологічної зброї.

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США та Північна Корея домовились про другий саміт

Президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин зустрінуться наприкінці лютого. Місце зустрічі ще не відоме. (18.01.2019)  

Чому наступна зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина відбудеться у В'єтнамі?

У своєму посланні Конгресу президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наприкінці лютого зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином у В'єтнамі. Для такого вибору є вагомі підстави. (07.02.2019)  

Трамп уже знає, де зустрінеться з лідером Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп заявив, що знає про місце своєї майбутньої зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, але не назвав його. Запланований саміт привітали у Сеулі. (19.01.2019)  

Виступ Трампа у Конгресі: другий саміт з Кімом та незмінна "стіна"

Дональд Трамп у щорічному посланні Конгресу повідомив про другий саміт з лідером КНДР, підтвердив наміри вивести війська США з зон конфліктів та знову вимагав зведення "стіни" на кордоні з Мексикою. (06.02.2019)  

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США та Північна Корея домовились про другий саміт 18.01.2019

Президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин зустрінуться наприкінці лютого. Місце зустрічі ще не відоме.

USA Ansprache zur Lage der Union in Washington

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Дональд Трамп у щорічному посланні Конгресу повідомив про другий саміт з лідером КНДР, підтвердив наміри вивести війська США з зон конфліктів та знову вимагав зведення "стіни" на кордоні з Мексикою.

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