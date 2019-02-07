Дональд Трамп зустрінеться з Кім Чен Ином в Ханої наприкінці лютого

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що його друга зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином відбудеться 27 і 28 лютого в столиці В'єтнаму Ханої. Про це Трамп написав у суботу, 9 лютого, в своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

Господар Білого дому наголосив на "дуже продуктивному" характері переговорів з північнокорейською стороною та додав, що з нетерпінням чекає на наступну зустріч з Кім Чен Ином задля "просування справи миру".

В іншому дописі американський президент спрогнозував разючі зміни в КНДР. "Під керівництвом Кім Чен Ина Північна Корея стане великою економічною державою", - заявив Дональд Трамп. Кім "може здивувати декого, але не мене, оскільки я познайомився з ним ближче, тож добре розумію, на що він спроможний", запевнив президент США. На переконання Трампа, Північна Корея стане "економічної ракетою".

Як повідомлялося, Вашингтон та Пхеньян домовилися ще в січні 2019 року про проведення наступного саміту двох глав держав наприкінці лютого. Однак тоді сторони до кінця не узгодили місце проведення цього саміту.

Нагадаємо, за підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі 12 червня 2018 року був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні 2018 року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки. Утім, пізніше Північна Корея заявила про випробування нової високотехнологічної зброї.

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