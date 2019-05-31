Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського до Вашингтона

Президент США Дональд Трамп запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтона, повідомила в суботу, 1 червня, адміністрація українського голови держави. "Президент України Володимир Зеленський вдячний президентові Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона", - йдеться у повідомленні. При цьому не уточнюється, коли такий візит планується.

Володимир Зеленський також підкреслив, що проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності", який напередодні був презентований у Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн.

Як повідомлялось, законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО до вступу до Північноатлантичного альянсу. Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів. Перелік видів озброєнь, що можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами.

Нагадаємо, що свій перший закордонний робочий візит Зеленський здійснить 4-5 червня до інституцій Європейського Союзу й НАТО у Брюсселі. Український президент також запрошений до Парижа на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.