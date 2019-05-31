 Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського до Вашингтона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2019

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Новини

Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського до Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Поки невідомо, на коли запланована їхня зустріч.

Дональд Трамп хоче зустрітися з Володимиром Зеленським

Дональд Трамп хоче зустрітися з Володимиром Зеленським

Президент США Дональд Трамп запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Вашингтона, повідомила в суботу, 1 червня, адміністрація українського голови держави. "Президент України Володимир Зеленський вдячний президентові Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за запрошення здійснити офіційний візит до Вашингтона", - йдеться у повідомленні. При цьому не уточнюється, коли такий візит планується.

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Представлений у Конгресі США законопроект передбачає посилення підтримки суверенітету України, розширення оборонної допомоги та надання статусу головного військово-політичного союзника США. (31.05.2019)

Президент України Володимир Зеленський 4-5 червня здійснить робочий візит до інституцій Європейського Союзу й НАТО у Брюсселі. (29.05.2019)

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан готує візит українського президента Володимира Зеленського до Парижа. Франція також підтримує ініціативи Зеленського для досягнення миру на Донбасі. (31.05.2019)

Володимир Зеленський також підкреслив, що проект закону "Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності", який напередодні був презентований у Палаті представників Конгресу США, є важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство двох країн.

Як повідомлялось, законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО до вступу до Північноатлантичного альянсу. Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів. Перелік видів озброєнь, що можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами.

Нагадаємо, що свій перший закордонний робочий візит Зеленський здійснить 4-5 червня до інституцій Європейського Союзу й НАТО у Брюсселі. Український президент також запрошений до Парижа на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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