 Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського до Білого дому | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2019

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Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського до Білого дому

Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським незабаром у Білому домі. Президент США також сказав, що думає про свого українського колегу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Білого дому. Про це Трамп заявив під час спілкування з пресою у Вашингтоні у п'ятницю, 9 серпня, повідомляє агенція Reuters. За словами Трампа, Зеленський відвідає Сполучені Штати "незабаром".

Самого свого українського колегу президент США назвав "дуже розсудливим хлопцем", який "хоче миру в Україні". "Я думаю, що він домовиться з президентом (Росії Володимиром. - Ред.) Путіним", - зазначив Трамп.

Як відомо, 3 серпня Володимир Зеленський розповів, що його зустріч з американським президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні планується на вересень. "Має бути зустріч з президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - зазначив президент України.

Про точну дату можливої зустрічі допоки не повідомлялося.

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