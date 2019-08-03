Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського до Білого дому

Президент США Дональд Трамп запросив свого українського колегу Володимира Зеленського до Білого дому. Про це Трамп заявив під час спілкування з пресою у Вашингтоні у п'ятницю, 9 серпня, повідомляє агенція Reuters. За словами Трампа, Зеленський відвідає Сполучені Штати "незабаром".

Самого свого українського колегу президент США назвав "дуже розсудливим хлопцем", який "хоче миру в Україні". "Я думаю, що він домовиться з президентом (Росії Володимиром. - Ред.) Путіним", - зазначив Трамп.

Як відомо, 3 серпня Володимир Зеленський розповів, що його зустріч з американським президентом Дональдом Трампом у Вашингтоні планується на вересень. "Має бути зустріч з президентом Трампом у вересні. У Вашингтоні", - зазначив президент України.

Про точну дату можливої зустрічі допоки не повідомлялося.