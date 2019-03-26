Дональд Трамп запропонував імміграційну реформу

Президент США Дональд Трамп у четвер, 16 травня, запропонував імміграційну реформу, яка має на меті надати перевагу кваліфікованим аплікантам.

На думку Трампа, чинна американська система є "нефукнціонональною" та переобтяжена проблемами, як-от надання переваги особам, які мають у США родичів. Сполучені Штати щороку видають 1,1 мільйона дозволів на проживання ("зелених карт"), котрі дають право жити та працювати в США. За словами американського президента, 66 відсотків аплікантів отримують ці дозволи, тому що мають у країні родичів, а 21 відсоток - виграє у лотерею.

Це означає, що США не можуть надати перевагу лікарям, дослідникам або найкращим студентам-іноземцям, які закінчують американські університети, переконаний Трамп. "Ми дискримінуємо геніїв, - заявив він, цитує агентство dpa. - Ми більше не будемо цього робити, коли приймемо це (імміграційну реформу. - Ред.)". Як стверджує президент США, за чинної системи лише 12 відсотків легальної імміграції ґрунтується на кваліфікації аплікантів. Метою ж реформи є довести цей показник до щонайменше 57 відсотків.

Утім, представники Демократичної партії вже піддали плани Трампа критиці. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер сказав, що ці пропозиції містять ту ж радикальну політику, яку адміністрація чинного президента просувала в минулі роки.