Дональд Трамп закликав Європу прийняти 800 бойовиків ІД

Президент США Дональд Трамп у суботу, 16 лютого, закликав країни ЄС прийняти 800 бойовиків "Ісламської держави" (ІД), яких захопили американські військові. У серії твітів він зазначив, що США можуть звільнити ісламістів, якщо європейські союзники не підуть їм назустріч.

"Сполучені Штати просять Великобританію, Францію, Німеччину та інших європейських союзників прийняти понад 800 бойоків ІД, яких ми захопили у Сирії та віддати під суд... Халіфат готовий впасти. Альтернатива не добра, адже ми будемо змушені звільнити їх... США не хочуть бачити, як ці бойовики ІД потраплять до Європи... Ми робимо і витрачаємо так багато - час для інших зголоситися та взятися за роботу, яку вони також здатні виконати. Ми виходимо після 100-відсоткової перемоги над халіфатом", - написав Трамп.

Нагадаємо, що раніше віце-президент США Майк Пенс закликав інші країни виділити війська та інші ресурси для стабілізації ситуації в Сирії, звідки виводяться американські війська. "Ми просимо інші країни поєднати з нами зусилля та надати ресурси, підтримку та персонал, потрібний для убезпечення цієї зони, щоб запобігти ІД чи якійсь іншій екстремістській організації постати і знову захопити цю територію", - сказав Пенс. Трамп оголосив про виведення американських військ із Сирії в грудні 2018 року.