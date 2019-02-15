 Дональд Трамп закликав Європу прийняти 800 бойовиків ІД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2019

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Новини

Дональд Трамп закликав Європу прийняти 800 бойовиків ІД

Президент США Дональд Трамп закликав європейських союзників прийняти понад 800 бойовиків "Ісламської держави", захоплених американськими військовими в Сирії.

Бойовики Ісламської держави

Бойовики "Ісламської держави" (фото з архіву)

Президент США Дональд Трамп у суботу, 16 лютого, закликав країни ЄС прийняти 800 бойовиків "Ісламської держави" (ІД), яких захопили американські військові. У серії твітів він зазначив, що США можуть звільнити ісламістів, якщо європейські союзники не підуть їм назустріч.

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"Сполучені Штати просять Великобританію, Францію, Німеччину та інших європейських союзників прийняти понад 800 бойоків ІД, яких ми захопили у Сирії та віддати під суд... Халіфат готовий впасти. Альтернатива не добра, адже ми будемо змушені звільнити їх... США не хочуть бачити, як ці бойовики ІД потраплять до Європи... Ми робимо і витрачаємо так багато - час для інших зголоситися та взятися за роботу, яку вони також здатні виконати. Ми виходимо після 100-відсоткової перемоги над халіфатом", - написав Трамп.

Нагадаємо, що раніше віце-президент США Майк Пенс закликав інші країни виділити війська та інші ресурси для стабілізації ситуації в Сирії, звідки виводяться американські війська. "Ми просимо інші країни поєднати з нами зусилля та надати ресурси, підтримку та персонал, потрібний для убезпечення цієї зони, щоб запобігти ІД чи якійсь іншій екстремістській організації постати і знову захопити цю територію", - сказав Пенс. Трамп оголосив про виведення американських військ із Сирії в грудні 2018 року.

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