Дональда Трампа не лякають ракети Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп заявив, що його не злякали недавні ракетні випробуванн, проведені у КНДР, і він упевнений, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин виконає взяті на себе зобов'язання з припинення ракетних випробувань. "Північна Корея здійснила стрільби з невеликих видів зброї, це викликало занепокоєння у декого з моїх людей та в інших, але не в мене", - написав він у своєму Twitter у суботу, 25 травня. Президент США додав, що впевнений в тому, що "Кім дотримається даної мені обіцянки".

Держдепартамент США напередодні підтвердив, що США як і раніше відкриті для переговорів з Північною Кореєю. Це стало відповіддю на заяву МЗС КНДР, в якій підкреслювалось, що поки США не відмовляться від нинішнього методу оцінки обстановки і не запропонують новий метод, діалог між двома країнами ніколи не почнеться знову, а, отже, "перспективи розв'язання ядерної проблеми будуть набагато більш похмурими".

Водночас радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що здійснені КНДР пуски ракет "без сумніву" є порушенням відповідних резолюцій Ради безпеки ООН.

У червні 2018 року Трамп зустрівся з Кімом в Сінгапурі, де підписав спільний документ, який зобов'язує Північну Корею провести повну денуклеаризацію. Утім, угода не містить конкретних кроків для досягнення цієї мети. Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі, натомість, завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР.

У травні Північна Корея двічі здійснювала пуски ракет малої дальності у бік Східно-Китайського моря, за якими особисто спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Спостерігачі розцінили цей крок Пхеньяна як демонстрацію невдоволення КНДР нинішньою ситуацією в питанні переговорів з США.

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