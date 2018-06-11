 Дональда Трампа не лякають ракети Північної Кореї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2019

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Новини

Дональда Трампа не лякають ракети Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп заявив, що запуски ракет Північною Кореєю викликали занепокоєння у декого, але не в нього. Він впевнений, що Кім Чен Ин виконає обіцянку щодо припинення ракетних випробувань.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що його не злякали недавні ракетні випробуванн, проведені у КНДР, і він упевнений, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин виконає взяті на себе зобов'язання з припинення ракетних випробувань. "Північна Корея здійснила стрільби з невеликих видів зброї, це викликало занепокоєння у декого з моїх людей та в інших, але не в мене", - написав він у своєму Twitter у суботу, 25 травня. Президент США додав, що впевнений в тому, що "Кім дотримається даної мені обіцянки".

Держдепартамент США напередодні підтвердив, що США як і раніше відкриті для переговорів з Північною Кореєю. Це стало відповіддю на заяву МЗС КНДР, в якій підкреслювалось, що поки США не відмовляться від нинішнього методу оцінки обстановки і не запропонують новий метод, діалог між двома країнами ніколи не почнеться знову, а, отже, "перспективи розв'язання ядерної проблеми будуть набагато більш похмурими".

Водночас радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що здійснені КНДР пуски ракет "без сумніву" є порушенням відповідних резолюцій Ради безпеки ООН.

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Ракетні випробування КНДР, за якими наглядав особисто Кім Чен Ин, не заважають президенту США Дональду Трампу висловлювати оптимізм щодо денуклеаризації Північної Кореї. (05.05.2019)

Під час проведених нещодавно північнокорейськими військовими навчань було здійснено запуск балістичних ракет малого радіусу дії. Експерти побачили в ракетних розробках КНДР російський "відбиток". (10.05.2019)

У червні 2018 року Трамп зустрівся з Кімом в Сінгапурі, де підписав спільний документ, який зобов'язує Північну Корею провести повну денуклеаризацію. Утім, угода не містить конкретних кроків для досягнення цієї мети. Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі, натомість, завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР.

У травні Північна Корея двічі здійснювала пуски ракет малої дальності у бік Східно-Китайського моря, за якими особисто спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Спостерігачі розцінили цей крок Пхеньяна як демонстрацію невдоволення КНДР нинішньою ситуацією в питанні переговорів з США.

Дивитись відео 02:03

Трамп і Кім: від ворогів до друзів? (11.06.2018)

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


DW.COM

Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Трамп і Кім: від ворогів до друзів? (11.06.2018)  

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