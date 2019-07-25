 Домінування Зеленського у Раді: що це дасть ″Слузі народу″ та Україні (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 25.07.2019

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Головна

Домінування Зеленського у Раді: що це дасть "Слузі народу" та Україні (відео)

Партія "Слуга народу" принесла Володимиру Зеленському власну абсолютну більшість у Верховній Раді. Про це попередні українські президенти могли тільки мріяти. Які шанси та ризики несе "зелена" монобільшість у парламенті?

Партія Слуга народу отримає у Верховній Раді понад 250 мандатів

Партія "Слуга народу" отримає у Верховній Раді понад 250 мандатів

Монобільшість у парламенті не означає монолітності. Нові народні депутати – а вибори 2019-го оновили склад Верховної Ради на понад 80 відсотків – переважно не знайомі між собою, не мають спільних поглядів й об’єднані лише авторитетом Володимира Зеленського. З часом всередині такої великої фракції виникнуть сірі кардинали, групи прихильності до окремих олігархів тощо. І Зеленському доведеться вирішувати проблему партійної дисципліни та різношерстності власної фракції.   

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Запит на диво. Чому програли "нові обличчя" старої Ради

У 2014 році вони зайшли в парламент на хвилі запиту на нові обличчя, але тепер самі стали жертвами чергового оновлення Ради. DW розпитала цих депутатів про їхнє бачення власної поразки. (25.07.2019)  

"Це колосальна помилка попередньої влади" - голова "Опори" Ольга Айвазовська (відео)

У Верховній Раді України все буде залежити від абсолютної влади партії "Слуга народу". Про помилки Порошенка, мажоритарку та жінок у парламенті - інтерв'ю DW з головою правління "Опори" Ольгою Айвазовською. (24.07.2019)  

Партійці Коломойського в обгортці "Слуги народу"

Під прапорами "Слуги народу" до Верховної Ради обралися чимало представників партії "Укроп", яку відкрито підтримує і фінансує олігарх Ігор Коломойський. (24.07.2019)  

Європа про тріумф Зеленського і "Слуги народу" (відео)

Після перемоги партії "Слуга народу" на виборах Володимир Зеленський має показати результат, наголошують на Заході. Звинувачувати опонентів у своїх невдачах вже не вийде. Реакція Європи на тріумф "слуг народу". (23.07.2019)  

Зеленський без гальм. Чого чекати від однопартійної більшості у ВРУ

Із власною більшістю президент Володимир Зеленський зможе ухвалювати будь-які рішення, але позбудеться запобіжника у вигляді парламенту, попереджають експерти. (23.07.2019)  

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Монобільшість у Раді: шанси і ризики для Зеленського, "Слуги народу" та України (25.07.2019) 25.07.2019

Партія "Слуга народу" принесла Володимиру Зеленському власну абсолютну більшість у Верховній Раді. Про це попередні українські президенти могли тільки мріяти. Які шанси та ризики несе в собі "зелена" монобільшість у парламенті?

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Із власною більшістю президент Володимир Зеленський зможе ухвалювати будь-які рішення, але позбудеться запобіжника у вигляді парламенту, попереджають експерти.