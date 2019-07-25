Домінування Зеленського у Раді: що це дасть "Слузі народу" та Україні (відео)

Монобільшість у парламенті не означає монолітності. Нові народні депутати – а вибори 2019-го оновили склад Верховної Ради на понад 80 відсотків – переважно не знайомі між собою, не мають спільних поглядів й об’єднані лише авторитетом Володимира Зеленського. З часом всередині такої великої фракції виникнуть сірі кардинали, групи прихильності до окремих олігархів тощо. І Зеленському доведеться вирішувати проблему партійної дисципліни та різношерстності власної фракції.