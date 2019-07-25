Домінування Зеленського у Раді: що це дасть "Слузі народу" та Україні (відео)

Партія "Слуга народу" принесла Володимиру Зеленському власну абсолютну більшість у Верховній Раді. Про це попередні українські президенти могли тільки мріяти. Які шанси та ризики несе "зелена" монобільшість у парламенті?
Монобільшість у парламенті не означає монолітності. Нові народні депутати – а вибори 2019-го оновили склад Верховної Ради на понад 80 відсотків – переважно не знайомі між собою, не мають спільних поглядів й об’єднані лише авторитетом Володимира Зеленського. З часом всередині такої великої фракції виникнуть сірі кардинали, групи прихильності до окремих олігархів тощо. І Зеленському доведеться вирішувати проблему партійної дисципліни та різношерстності власної фракції.
У 2014 році вони зайшли в парламент на хвилі запиту на нові обличчя, але тепер самі стали жертвами чергового оновлення Ради. DW розпитала цих депутатів про їхнє бачення власної поразки. (25.07.2019)
У Верховній Раді України все буде залежити від абсолютної влади партії "Слуга народу". Про помилки Порошенка, мажоритарку та жінок у парламенті - інтерв'ю DW з головою правління "Опори" Ольгою Айвазовською. (24.07.2019)
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Після перемоги партії "Слуга народу" на виборах Володимир Зеленський має показати результат, наголошують на Заході. Звинувачувати опонентів у своїх невдачах вже не вийде. Реакція Європи на тріумф "слуг народу". (23.07.2019)