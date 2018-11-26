Домашнє насильство: як з ним борються в Німеччині

Щоп'ять хвилин, згідно з даними Федерального відомства з кримінальних справ (BKA), як мінімум одна жінка в Німеччині піддається загрозам, психологічному тиску, фізичному або сексуальному насильству. І відбувається це у вітальнях та спальнях, на сімейних заходах - там, де жінки взагалі-то повинні почуватись в цілковитій безпеці. Скоюють злочини проти жінок в основному чоловіки, родичі або партнери у віці від 30 до 39 років.

Статистика - лише вершина айсберга

Число жертв так званого домашнього насильства або насильства, що вчиняється партнером, в період з 2013 по 2017 роки зросло зі 121 тисячі майже до 140 тисяч. Згідно зі статистикою, в 2017 році щодва-три дні фіксувалися випадки загибелі щонайменше однієї жінки від рук партнера або екс-партнера. "Але проблема набагато ширша, ніж цифри, які її віддзеркалюють", - говорить в інтерв'ю DW Домінік Шрайнер (Dominic Schreiner). За даними прес-секретаря гуманітарної організації Weißer Ring, що допомагає жертвам кримінальних злочинів, з домашнім насильством жінки можуть зіткнутися значно частіше, ніж з такими злочинами, як пограбування або нанесення тілесних ушкоджень.

Однак при цьому не про всі злочини стає відомо. "Максимум 20 відсотків постраждалих звертаються по допомогу, а загальне число жертв значно більше", - каже Шрайнер. Як зазначила в інтерв'ю першому каналу німецького телебачення ARD міністерка юстиції ФРН і екс-міністр у справах сім'ї та жінок Катаріна Барлі (Katharina Barley), причина полягає в тому, що багато жінок соромляться про це говорити. Адже, якщо мова заходить про насильство стосовно жінок, то "їх часто запевняють, що вони нібито самі винні в цій ситуації".

Злочинець - людина з близького оточення

Жінки соромляться звернутися по допомогу до поліції або до спеціальних груп підтримки особливо тоді, коли пережили насильство, вчинене чоловіками з близького оточення. "Тому так важливо, щоб ця тема стала публічною і щоб жінки зрозуміли, що вони не самотні у цій ситуації", - сказала Барлі.

25 листопада під егідою ООН стартувала щорічна кампанія проти насильства над жінками, яка триватиме до 10 грудня, - міжнародного Дня прав людини. Впродовж цих 16 днів по всьому світу проходитимуть різні заходи, присвячені цій темі. Будівлі структур ООН і низка інших будуть освітлені помаранчевим світлом, який символізує майбутнє без насильства. Гасло цьогорічної кампанії - "Нікого не залишимо в біді". У Німеччині цього року на першому плані буде саме ця тема - домашнє насильство.

35 мільйонів євро проти насильства

Перед початком цієї кампанії уряд Німеччини представив свій план заходів протидії домашньому насильству. 20 листопада міністерка у справах сім'ї, жінок і молоді Франціска Гіффей (Franziska Giffey) представила в Берліні доповідь про домашнє насильство в 2017 році і повідомила, що на цілі запобігання насильству проти жінок виділено 35 мільйонів євро. Вона закликала збільшити кількість структур, які допомагають жертвам насильства, число гуртожитків для жінок, які зіткнулися з домашнім насильством, і посилити покарання за вчинення злочинів проти жінок.

Жінки, які стали жертвами насильства, можуть звернутися по допомогу в такі організації, як Weißer Ring або на "гарячу лінію", організовану міністерством у справах жінок, сім'ї та молоді, де їм запропонують допомогу. "Телефон довіри", за яким можуть зателефонувати жертви насильства, цілодобовий. Консультації проводяться 17-ма мовами. "До нас звертаються жінки з різних соціальних верств, різних національностей, віку, рівня освіти, - розповідає Петра Зехтінґ (Petra Söchting), керівниця служби цілодобової допомоги жінкам, постраждалим від насильства. - Феномен, який ми зараз спостерігаємо, полягає в тому, що насильство може торкнутися кожної жінки ", - говорить Зехтінґ.

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Кампанія MeToo надала сміливості багатьом жінкам

Торік у службі, якою керує Петра Зехтінґ, було зареєстровано 38 тисяч звернень з проханням допомогти. У 60 відсотках випадків йшлось про домашнє насильство. Щороку дзвінків про допомогу дедалі більшає. На думку Зехтінґ, торік цьому сприяла міжнародна кампанія MeToo і дискусії, пов'язані з нею. "Це допомогло донести тему насильства над жінками в усі верстви суспільства, і вона більше не є табу, - каже Зехтінґ. - За допомогою подібних кампаній жертви насильства можуть наважитись розповісти про те, що пережили".

Експерти кажуть, що для вирішення проблеми насильства над жінками необхідно посилити законодавство. Минулого року деякі зміни вже стались, запевняє міністерка юстиції Барлі: "Сьогодні складно собі це уявити, але 20 років тому згвалтування в сім'ї не було кримінально караним. Зараз ми ввели у визначення злочини на сексуальному ґрунті таке поняття, як "ні означає ні". Ми знаємо, що багато жінок, які пережили насильство, не звертаються до поліції, тому що там кілька разів необхідно давати свідчення. А для них це болісний процес". Барні пропонує замінити цю процедуру на одноразовий відеодопит, який буде основою на всіх наступних етапах розгляду справи.

Небезпека традиційного розподілу ролей

Ще одним важливим аспектом цієї проблеми є традиційний розподіл ролей. "Те, що у нас в такому масштабі має місце насильство над жінками, свідчить про одне - у нас, як і раніше, існує нерівність між чоловіками і жінками, - говорить Петра Зехтінґ. - Досі нам не вдалося домогтися повної рівноправності чоловіків і жінок".

Домінік Шрайнер наголошує, що в суспільстві досі переважає уявлення про те, що "чоловік є паном, якому в його будинку всі підкоряються. І в цьому полягає небезпека того, що за певних обставин він вдасться до насильства". За оцінкою Шрайнера, Німеччина, на жаль, поки що далеко не так прогресивна в тому, що стосується розподілу ролей між чоловіками і жінками.