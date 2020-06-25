Домашня сонячна електростанція: чи можна на цьому заробити (відео)

Перший енергетичний кооператив запрацював у Славутичі: на дахах трьох будівель розмістили сонячні електростанції. DW з'ясовувала, скільки коштує встановити СЕС вдома та як на цьому заробити.
Інвестиції у сонце! Центральна частина міста Славутич з висоти пташиного польоту виглядає геть інакше, ніж з землі. Тут на дахах трьох будівель розмістили сонячні електростанції. Це перший в Україні муніципальний енергетичний кооператив "Сонячне місто". Його засновник Андрій Зінченко ідею спільного інвестування в енергетичний проект запозичив з Європи, де такий формат фінансування поширений у багатьох сферах. А інший герой нашого сюжету розмістив домашню СЕС просто на своєму городі. Дивіться репортаж DW:
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