Домашня сонячна електростанція: чи можна на цьому заробити (відео)

Інвестиції у сонце! Центральна частина міста Славутич з висоти пташиного польоту виглядає геть інакше, ніж з землі. Тут на дахах трьох будівель розмістили сонячні електростанції. Це перший в Україні муніципальний енергетичний кооператив "Сонячне місто". Його засновник Андрій Зінченко ідею спільного інвестування в енергетичний проект запозичив з Європи, де такий формат фінансування поширений у багатьох сферах. А інший герой нашого сюжету розмістив домашню СЕС просто на своєму городі. Дивіться репортаж DW:



