 Домашня сонячна електростанція: чи можна на цьому заробити (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Домашня сонячна електростанція: чи можна на цьому заробити (відео)

Перший енергетичний кооператив запрацював у Славутичі: на дахах трьох будівель розмістили сонячні електростанції. DW з'ясовувала, скільки коштує встановити СЕС вдома та як на цьому заробити.

BG Sommerhitze | Photovoltaikanlage mit Solarmodulen (picture-alliance/Klaus Ohlenschläger)

Чи вигідно встановлювати домашні сонячні електростанції

Інвестиції у сонце! Центральна частина міста Славутич з висоти пташиного польоту виглядає геть інакше, ніж з землі. Тут на дахах трьох будівель розмістили сонячні електростанції. Це перший в Україні муніципальний енергетичний кооператив "Сонячне місто". Його засновник Андрій Зінченко ідею спільного інвестування в енергетичний проект запозичив з Європи, де такий формат фінансування поширений у багатьох сферах. А інший герой нашого сюжету розмістив домашню СЕС просто на своєму городі. Дивіться репортаж DW: 

DW.COM

Ціна струму: чого чекати українцям? (відео)

Ціни на струм для населення цього року не підвищуватимуть, запевняє голова уряду України Денис Шмигаль. Але стримувати ціни на електроенергію все одно довго не вдасться. Чому? І до чого тут "зелений" тариф? (20.05.2020)  

Чи дійсно через домашні сонячні панелі подорожчає електроенергія? Фактчек DW (відео)

Через домашні сонячні електростанції тарифи на електроенергію для населення можуть зрости до 4 гривень, заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. DW перевірила, чи це дійсно так. (09.05.2019)  

Як німецьке село повністю перейшло на "зелену" енергію (відео)

Без вугілля, газу і мазуту. Село Вільдпольдсрід у Німеччині повністю перейшло на "зелену" енергію. Делегації з цілого світу відвідують місцеву громаду, щоб подивитися на енергетичну революцію. Як їм це вдалося? (18.12.2019)  

Сонячні панелі проти вирубки лісу у Грузії. А в Україні? (відео)

Грузинське село переходить на сонячні панелі для обігріву води, щоб відійти від традиційного опалення дровами. Це має зменшити вирубку лісів у Грузії. (06.09.2019)  

Велодоріжка із сонячних батарей: вперше у Німеччині (відео)

Під Кельном збудували першу в Німеччині велосипедну доріжку із сонячних панелей. Вона дає струм та сама себе обігріває взимку. Німці покладають великі надії на цей енергоефективний проект. (26.11.2018)  

Також за темою

Чи можна заробити на домашній сонячній електростанції (25.06.2020) 25.06.2020

У Славутичі запрацював перший енергетичний кооператив: на дахах трьох будівель розмістили сонячні електростанції. Домашні СЕС стають дедалі популярнішими серед українців. DW з'ясовувала, скільки коштує встановити сонячну електростанцію вдома та як на цьому заробити?

Реклама

Докладно

Психо3% стало лозунгом нинішніх антиурядових протестів у Білорусі

Фінальна гра для білоруського диктатора Лукашенка?

У Білорусі посилюються антиурядові настрої. Захід має зараз допомогти противникам режиму, вважає Александер Сікорскі.  

BG Sommerhitze | Photovoltaikanlage mit Solarmodulen (picture-alliance/Klaus Ohlenschläger)

Домашні СЕС в Україні: чи можна на цьому заробити (відео)

У Славутичі на дахах трьох будівель розмістили сонячні електростанції. Як заробити на домашній СЕС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  