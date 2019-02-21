 Доля ″євроблях″: пільгове розмитнення спливає (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.02.2019

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Економіка

Доля "євроблях": пільгове розмитнення спливає (відео)

22 лютого спливає термін пільгового розмитнення "євроблях". Донині розмитнили лише 200 тисяч "євроблях" - автомобілів з єврономерами. Це навіть лише третина. Що буде далі з "євробляхерами"?

Що буде далі з євробляхерами?

Що буде далі з "євробляхерами"?

Спершу збирав гроші на автомобіль, потім - на його розмитнення. Киянин Антон власник так званої "євробляхи". Купив автівку в Литві півроку тому за 1700 євро. Думав зекономити та - не вийшло. Нині напозичався грошей, аби встигнути розмитнити автівку за пільговими тарифами. До 22 лютого машини з єврономерами можна було розмитнити, сплативши лише 50 відсотків акцизного збору. До травня розмитнення коштуватиме повну ціну. А з тими, хто не розмитнить авто до кінця травня, держава почне боротися штрафами і навіть конфіскацією:

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В Україні завершується пільговий час для розмитнення "євроблях". Що зміниться?

Українська влада не продовжила пільговий період на розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Що це означає для власників "євроблях", які не встигли зареєструвати свої авто в Україні? (22.02.2019)  

Чому нові закони не вирішили проблем з "євробляхами"

В Україні вже другий день протестують власники автомобілів на єврономерах, так званих "євроблях". Вони блокують дороги у більшості областей країни, вимагаючи скасувати невигідні для них закони. (21.11.2018)  

Через "євробляхерів" може зупинитися виробництво на німецьких заводах в Україні

Блокування кордонів з країнами ЄС власниками нерозмитнених автомобілів на іноземних номерах загрожує збитками німецьким компаніям, заводи яких працюють в Україні. Ситуація може обернутися зупиненням їхнього виробництва. (27.11.2018)  

Аудіо й відео до теми

"Євробляхи": чому ані протести, ані закони не усунуть проблему (21.11.2018)  

Скільки коштує розмитнити авто у ЄС? (04.07.2018)  

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Хаос на українських дорогах через "євробляхи", автомобілі на єврономерах, мають владнати ухвалені 8-го листопада закони, сподіваються у ВР. Втім, "євробляхери" досі протестують та блокують дороги. Чому проблема не в податках і ці страйки не допоможуть?

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Що буде далі з євробляхерами?

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22 лютого спливає термін пільгового розмитнення автомобілів з єврономерами. Що буде далі з "євробляхерами"? 

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