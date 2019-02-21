Доля "євроблях": пільгове розмитнення спливає (відео)

Спершу збирав гроші на автомобіль, потім - на його розмитнення. Киянин Антон власник так званої "євробляхи". Купив автівку в Литві півроку тому за 1700 євро. Думав зекономити та - не вийшло. Нині напозичався грошей, аби встигнути розмитнити автівку за пільговими тарифами. До 22 лютого машини з єврономерами можна було розмитнити, сплативши лише 50 відсотків акцизного збору. До травня розмитнення коштуватиме повну ціну. А з тими, хто не розмитнить авто до кінця травня, держава почне боротися штрафами і навіть конфіскацією: