Доля "євроблях": пільгове розмитнення спливає (відео)

22 лютого спливає термін пільгового розмитнення "євроблях". Донині розмитнили лише 200 тисяч "євроблях" - автомобілів з єврономерами. Це навіть лише третина. Що буде далі з "євробляхерами"?
Спершу збирав гроші на автомобіль, потім - на його розмитнення. Киянин Антон власник так званої "євробляхи". Купив автівку в Литві півроку тому за 1700 євро. Думав зекономити та - не вийшло. Нині напозичався грошей, аби встигнути розмитнити автівку за пільговими тарифами. До 22 лютого машини з єврономерами можна було розмитнити, сплативши лише 50 відсотків акцизного збору. До травня розмитнення коштуватиме повну ціну. А з тими, хто не розмитнить авто до кінця травня, держава почне боротися штрафами і навіть конфіскацією:
Українська влада не продовжила пільговий період на розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Що це означає для власників "євроблях", які не встигли зареєструвати свої авто в Україні? (22.02.2019)
В Україні вже другий день протестують власники автомобілів на єврономерах, так званих "євроблях". Вони блокують дороги у більшості областей країни, вимагаючи скасувати невигідні для них закони. (21.11.2018)
Блокування кордонів з країнами ЄС власниками нерозмитнених автомобілів на іноземних номерах загрожує збитками німецьким компаніям, заводи яких працюють в Україні. Ситуація може обернутися зупиненням їхнього виробництва. (27.11.2018)