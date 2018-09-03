Доля дизельних автомобілів в Німеччині: настає вирішальний момент

Можна по-різному ставиться до того, що зараз відбувається в Німеччині довкола легкових автомобілів з дизельними двигунами. Одні вважають, що триває "війна на знищення" цілком успішної технології, інші сприймають останні події як "битву" за чисте повітря і здоров'я людей. У будь-якому разі в цих "бойових діях" вже найближчим часом очікуються кардинальні зміни.

5 вересня адміністративний суд в столиці землі Гессен Вісбадені зобов'язав владу Франкфурта-на-Майні запровадити широкомасштабну заборону на в'їзд в місто дизельних автівок. Це рішення різко загострило ситуацію і поставило уряд ФРН перед необхідністю терміново ухвалити рішення на національному рівні.

"Дизельний саміт": на що погоджувалися автоконцерни

Коротко про суть проблеми. У багатьох великих містах Німеччини є райони, рівень забруднення повітря в яких котрий рік поспіль значно перевищує допустимі норми. Перш за все, йдеться про вкрай шкідливі для людини оксиди азоту, які викидають в атмосферу переважно автомобілі з дизельними двигунами. Тому екологи і почали через суди добиватися рішень, що зобов'язують міську владу виконувати визначені законом нормативи, котрі найчастіше передбачають запровадження заборон на в'їзд в міста (або певні райони міст) дизельних машин.

5 вересня 2018 року. Суд в Вісбадені розглядає позов про заборону на в'їзд дизелів у Франкфурт

Такі заборони б'ють по інтересах як власників дизельних автомобілів, яких позбавляють можливості добиратися до роботи (а часто-густо і до власної домівки), так і автовиробників, у яких стрімко падають продажі моделей з дизельними двигунами. Адже саме німецький автопром випускає велику кількість таких машин, що забезпечує роботою безліч людей.

Тому політики (в інтересах великих груп виборців) і автоконцерни (в інтересах своїх акціонерів та співробітників) домовилися на "дизельному саміті" в Берліні у серпні 2017 року про те, що будуть усіма силами запобігати появі заборон на в'їзд в міста. Заради цього автовиробники почали виплачувати власникам старих дизельних автомобілів, які відповідають екологічним стандартам Євро-4 або нижчим, утилізаційну премію, якщо ті купуватимуть нові моделі, а також взяли на себе зобов'язання актуалізувати програмне забезпечення у новіших дизельних автівках, які вже працюють за стандартами Євро-5 і Євро-6.

Софт чи залізо?

Екологи, низка експертів і політиків, а також чимала частина громадськості різко розкритикували рішення "дизельного саміту". На їхню думку, одного лише оновлення софту, покликаного зробити вихлопні гази чистішими, недостатньо. Потрібно неодмінно братися і за "залізо", тобто встановити в автомобілях додаткові пристрої (каталізатори), що сприяють очищенню викидів.

Різні моделі каталізаторів

Причому, на думку багатьох, оплачувати переобладнання відносно нових дизелів, які їздять по всій Німеччині, зобов'язані саме автовиробники. Адже не можна перекладати ці витрати на автовласників, яких концерни донедавна просто обманювали, запевняючи, що дизелі є значно екологічнішими, ніж виявилось насправді. Цей обман розкрився внаслідок "дизельного скандалу", який спалахнув восени 2015 року.

Природно, що автовиробники таку вимогу відкинули: вони не хочуть витрачати чималі гроші (від 1500 до 5000 євро на автомобіль) на переоснащення вже проданих машин, вони зацікавлені в збуті нових. За рік з невеликим, який минув з часу "дизельного саміту", позиція німецького автопрому не змінилася. Натомість кардинально змінилася ситуація в країні. Якщо в серпні 2017 року заборони на в'їзд в міста ще тільки вимальовувались на обрії в якості теоретичної загрози, то тепер вони стали реальністю.

2018 рік: міста Німеччини почали оголошувати заборони на в'їзд

Першим таку заборону в травні 2018 року запровадив Гамбург. І хоча міська влада по суті закрила усього дві вулиці (на одній ділянці довжиною в 580 метрів заборонили проїзд легкових і вантажних дизельних автомобілів, на іншій, півторакілометровій, тільки вантажівок), галасу в Німеччині було дуже багато.

Дорожній знак: заборона в'їзду дизелів

Згодом, в червні, суд в Ахені зобов'язав міську владу з січня 2019 року запровадити обмеження на рух дизельних автомобілів, якщо вміст оксидів азоту в повітрі не буде знижено до норми, що фактично є нездійсненною вимогою. У липні суд в Штутгарті підтвердив право місцевої влади обмежувати рух дизелів заради захисту здоров'я людей. Тож зараз в місті, де розміщені штаб-квартири та головні заводи автобудівників Daimler і Porsche, готуються до початку дії заборони з січня наступного року.

І ось тепер маємо ще й судове рішення стосовно Франкфурта-на-Майні. Порівняно з попередніми вердиктами, воно жорстке та наймасштабніше. З 1 лютого 2019 року в'їзд в центр міста заборонять для дизелів екологічного стандарту Євро-4 і нижче, а також для старих автівок з бензиновими двигунами стандартів Євро-1 та Євро-2. А через півроку, з 1 вересня 2019 року, заборона пошириться ще й на відносно нові дизелі, які відповідають стандарту Євро-5.

Власникам "нев'їзних" автомобілів потрібна допомога

При цьому в жодному іншому великому місті ФРН немає такої кількості дизелів, як у Франкфурті. Під заборону потраплять 73 тисячі старих дизельних автомобілів в самому місті (чверть усіх зареєстрованих легкових машин) плюс аналогічна кількість автомобілів, на яких мешканці навколишніх населених пунктів щодня приїжджають на роботу в фінансову столицю Німеччини.

Непримиренні міністри: Свенья Шульце та Андреас Шоєр

Тож це зачіпає життєві інтереси сотень тисяч автовласників та членів їх родин. Що їм тепер робити зі своїми "нев'їзними" автомобілями? А в землі Гессен, де при владі коаліція консерваторів з Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Зелених, 28 жовтня відбудуться вибори до місцевого парламенту.

Тепер всі погляди спрямовані на Берлін, тобто на федеральний уряд: Німеччина явно потребує термінового загальнонаціонального рішення щодо дизелів. Але якого? У правлячій коаліції під керівництвом лідерки ХДС Анґели Меркель (Angela Merkel) зіткнулися дві позиції, примирити які буде вкрай складно.

Кого підтримає канцлерка в дизельній суперечці?

Міністерка захисту довкілля Свенья Шульце (Svenja Schulze) від імені молодшого коаліційного партнера ХДС - соціал-демократів - вимагає ухвалити закон, який зобов'яже автовиробників за свій рахунок відкликати на СТО вже продані дизельні автомобілі та оснастити їх додатковими пристроями для очистки викидів. На її думку, тільки так можна захистити інтереси пересічних автовласників, щоб ті не постраждали аж тричі: їх вже обдурили з приводу екологічних властивостей дизелів, вживані автомобілі з такими двигунами різко впали в ціні, а тепер їм загрожує ще й заборона на в'їзд у дедалі більшу кількість міст.

Свенью Шульце готові підтримати деякі відомі політики ХДС. До того ж її точку зору поділяють опозиційні Зелені, Ліва партія та ліберали. Один з варіантів рішення: переоснастити тільки відносно нові дизелі, що відповідають стандарту Євро-5.

Міністр транспорту ФРН Андреас Шоєр (Andreas Scheuer), який представляє баварську консервативну партію Християнсько-соціальний союз (ХСС), традиційну партнерку ХДС, категорично проти переоснащення. Його аргументи такі: нерозумно змушувати автовиробників інвестувати чималі гроші в установку каталізаторів на старих легкових автомобілях, тим більше, якщо наслідки для двигунів будуть не зовсім зрозумілі.

Андреас Шоєр вважає, що для чистого повітря значно ефективніше було б переоснастити автобуси і дизельний автотранспорт міських служб, до того ж ухвалені за останній рік заходи зі скорочення шкідливих викидів ще просто не встигли принести відчутного результату, але незабаром це станеться. Слід враховувати і те, що в Баварії розміщені штаб-квартири та головні заводи автовиробників BMW та Audi, а крім того, в цій федеральній землі також мають відбутися вибори. Це станеться вже 14 жовтня, причому результати опитувань для ХСС поки не дуже хороші.

Анґела Меркель оголосила, що до кінця вересня уряд ухвалить рішення щодо дизельних автомобілів. На думку оглядачів, поки канцлерка ФРН схиляється до точки зору міністра транспорту Шоєра. Тим часом екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) продовжує послідовно відстоювати в судах свою вимогу запровадити заборону на в'їзд дизелів. На цей момент вона подала позови проти влади 28 німецьких міст.

Дивитись відео 01:13 Now live 01:13 хв Поділитись Перші заборони дизеля у Німеччині: поки суто символічні (01.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2ynAD Перші заборони дизеля у Німеччині: поки суто символічні (01.06.2018)