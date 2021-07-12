Докладно: що пообіцяла Анґела Меркель Володимиру Зеленському

Німеччина перебуває у "дружніх відносинах з Україною", тож "усі виклики долатиме з нею спільно". У цьому запевнила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) президента України Володимира Зеленського у понеділок, 12 липня, під час зустрічі з ним у Берліні.

Транзит газу

Меркель наголосила, що Україна має залишатися країною-транзитеркою газу і після добудови газогону "Північний потік-2". Вона нагадала, що Німеччина спільно з Європейською Комісією докладали зусиль для укладення відповідного договору транзиту газу (укладена між РФ і Україною наприкінці 2019 року угода чинна до 2024 року й може бути продовжена - Ред.). "Для нас Україна є і залишатиметься транзитеркою газу навіть у разі добудови газогону "Північний потік-2", - наголосила канцлерка.

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"У цьому зв'язку Україна має занепокоєність, яку ми сприймаємо серйозно і робитимемо все, щоб дати зрозуміти, що "Північний потік-2" не є заміною обіцяного Україні транзиту", - запевнила канцлерка ФРН. Вона також додала, що під час її візиту до США це питання відіграє важливу роль, адже США також вважають транзит газу дуже важливим.

Важливість гарантій

Меркель пояснила, що транзит Україною російського газу в Європу належить до загальної концепції газопостачання. "Тому ми з європейського боку брали участь у переговорах з досягнення договору до 2024 року", - додала вона. "Для нас зрозуміло - Росія це також знає, - що транзит через Україну належить до нашого загального газового портфоліо, не лише "Північний потік-2", - наголосила канцлерка. За її словами, Німеччина і ЄС, які досягли укладення транзитного договору до 2024 року, будуть добиватися цього і в майбутньому. "Думаю, ми у цьому не безсилі. Ми пообіцяли це Україні - і ми цього дотримуватимемось. Я виконую свої обіцянки. Я думаю, що це також стосується будь-якого наступного канцлера Німеччини", - наголосила Меркель.

При цьому канцлерка Німеччини зауважила, що гарантії у формі договорів є важливими, але навіть від їхнього виконання - як-от Будапештський меморандум - "Путін відійшов". "Україна відмовилася від ядерної зброї і таким чином втратила свій потенціал для стримування", - зауважила Меркель.

Підтримка реформ

Меркель також відзначила прогрес в Україні у сферах трансформації суспільства, транспарентності та боротьби з корупцією, а також децентралізації. "В усіх цих питаннях Німеччина завжди допомагала", - нагадала Меркель.

Вона наголосила, що особливо вітає те, що президент Зеленський взявся за судову реформу, адже "боротьза за правову державу та незалежну судову систему є дуже важливою".

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"За своїми можливостями Німеччина підтримуватиме Україну й у цій сфері", - запевнила Меркель.

Прогресу у реалізації мінських домовленостей замало

Водночас Меркель наголосила, що у реалізації мінських домовленостей прогресу недостатньо. "Я хочу детально наголосити, що Україна була готова відкрити уздовж лінії розмежування низку контрольно-пропускних пунктів. Однак це не було відповідно підтримано з боку сепаратистів. З іншого боку, нам потрібна імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в українське право. У підсумку ми хочемо проведення на Донбасі виборів", - наголосила Меркель.

"Ми бачимо, що на Україну було здійснено великий тиск через велику кількість військових навчань та посилення присутності російських військ довкола неї", - відзначила канцлерка, говорячи про ситуацію на кордоні України та на Донбасі. Вона також згадала складну ситуацію з доступом до Азовського моря. "Це все речі, які посилюють занепокоєність у тому, чи буде мирний розвиток", - сказала Меркель і нагадала, що в останні дні на Донбасі гинули українські військові.

Канцлерка висловила переконання, що також після виборів у Німеччині та можливої зміни уряду її наступник також підтримуватиме Україну у питанні реалізації мінських домовленостей і досягненні прогресу в цьому.

1,5 мільйона доз вакцини

Під час зустрічі Володимира Зеленського з канцлеркою Німеччини йшлося і про боротьбу з пандемією COVID-19. ФРН передасть Україні 1,5 мільйона доз вакцини від коронавірусу, анонсувала Меркель на пресконференції з українським президентом.

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"Це перший крок", - зазначила канцлерка ФРН, однак не уточнила, про яку саме вакцину йдеться та коли вона буде доставлена в Україну.

Зеленський просить посилити тиск на Росію

Володимир Зеленський подякував Анґелі Меркель за запрошення до діалогу і зазначив, що під час перемовин Німеччина вкотре продемонструвала незмінність позиції щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності України та мирного врегулювання на Донбасі.

Зеленський висловив подяку за підготовку Німеччиною разом з Францією документа "Ключові кластери з виконання мінських домовленостей". "Україна підтримала цей проєкт, і він зараз знаходиться у російської сторони, і тільки Росія сьогодні не акцептувала ці кроки закінчення війни на Донбасі", - цитує слова Володимира Зеленський офіційне інтернет-представництво президента України. Зеленський також закликав до посилення тиску на Росію задля виконання нею своїх зобов’язань у питанні встановлення миру.

"Мені здається, що ми всі, всі країни повинні звертатися до російської сторони, тиснути з тим, щоб була зустріч у нормандському форматі, і все ж таки ми закінчили війну на Сході України й повернули наші незаконно окуповані території", - заявив він. Водночас Зеленський висловився за долучення президента США Джо Байдена до нормандського формату переговорів.