 Дозвіл на роботу: що важливо знати про німецьку ″блакитну карту″ | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.03.2019

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Європа

Дозвіл на роботу: що важливо знати про німецьку "блакитну карту"

Хто може влаштуватися на роботу в Німеччині за спрощеною процедурою, де оформити Blue Card, які переваги вона дає? Інформація для іноземних фахівців.

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"Блакитна карта" (EU Blue Card)  - електронне посвідчення, яке підтверджує право на проживання і роботу в одній з країн ЄС (за винятком Данії, Великобританії та Ірландії). По суті це програма ЄС з працевлаштування кваліфікованих кадрів з-за кордону. При цьому кожна країна ЄС має свої особливості її реалізації, "блакитна карта", отримана в одній країні, не дає автоматично права на роботу в іншій.

У Німеччині "блакитні карти" почали видавати після 1 серпня 2012 року, коли набув чинності закон, що спростив умови працевлаштування в ФРН спеціалістів з країн, які не входять до складу ЄС. З кожним роком кількість "блакитних карт", виданих у ФРН, зростає. У списку тих, хто найчастіше оформлює цей вид дозволу на роботу, - фахівці з Індії, Китаю, Росії, України і Сирії. У порівнянні з іншими країнами ЄС в Німеччині програма  Blue Card застосовується найширше.

Хто може претендувати

Претендувати на німецьку "блакитну карту" можуть спеціалісти з країн, які не входять до складу ЄС, за умови, що вони мають диплом про вищу освіту, отриманий у самій Німеччині або за її межами. Друга важлива вимога: наявність трудового договору з працедавцем у Німеччині або конкретної оферти, яка підтверджує намір працедавця укласти трудовий договір. Мінімальний щорічний дохід при цьому повинен бути 53 600 євро (до сплати податків) або 4466 євро на місяць.

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У Німеччині нині дефіцит інженерів. Відкритими залишаються вакансії майже на кожному другому підприємстві. Для іноземних фахівців двері широко відчинені. (16.07.2012)

Невдовзі виповнюється рік, відколи у Німеччині почала діяти програма залучення висококваліфікованих фахівців з-поза меж ЄС blue card. Станом на кінець червня "блакитну карту" отримали 364 українці. (24.07.2013)

Для фахівців у сферах, де нестача кадрів відчувається особливо гостро, достатньо 41 808 євро на рік (до сплати податків) або 3448 євро на місяць. До них відносяться лікарі (за винятком стоматологів), інженери, спеціалісти у сфері інформаційних і комунікаційних технологій, фахівці у галузі природничих наук і математики. Знайти працедавця претендент має сам.

Де оформити Blue Card

"Блакитні карти" видають відомства у справах іноземців за місцем проживання у Німеччині. Той, хто проживає за межами ФРН, повинен подати заяву на отримання національної візи у німецьке консульство. В пакеті документів мають бути трудовий договір, резюме у формі таблиці німецькою мовою і перекладений німецькою диплом про вищу освіту з додатком.

Резюме слід подати посольству та працедавцю

Резюме слід подати посольству та працедавцю

Диплом про вищу освіту, який отримано не у німецькому вузі, має бути визнаний у Німеччині або перевірений на відповідність німецьким стандартам. Зробити це можна, перебуваючи за кордоном. Центральне відомство з питань закордонної освіти (ZAB) проводить індивідуальну експертну оцінку на платній основі. Її результат необхідно буде пред'явити в посольстві для отримання візи. Попередньо перевірити, чи визнають вашу освіту в Німеччині, можна на сайті www.anabin.kmk.org.

Загальних вимог до знань німецької або англійської мови для оформлення Blue Card немає. Все залежить від працедавця і професії. Так, лікарі повинні знати німецьку мову на рівні B2-C1.

Термін дії Blue Card

"Блакитна карта" видається на термін від одного до чотирьох років у залежності від трудового договору. Якщо контракт укладено на термін менше чотирьох років, то в дозволі на перебування в Німеччині до цього терміну додається ще три місяці. Той, хто хоча б півроку є володарем "блакитної карти" іншої держави ЄС, може оформити німецьку Blue Card протягом місяця після переїзду до Німеччини.

Дозвіл на проживання в Німеччині та інші переваги

За програмою Blue Card при збереженні трудових відносин вже після 33 місяців фахівець може отримати безстроковий дозвіл на проживання. За умови знання німецької мови на рівні B1 оформити цей статус можна вже після 21 місяця перебування у Німеччині. Володар "блакитної карти" може перебувати до 90 днів на півроку без візи у будь-якій країні ЄС (крім Великобританії та Ірландії).

Крім того, він має право провести до 12 місяців в країні, яка не входить до ЄС, його дозвіл на перебування в Німеччині при цьому не буде анульовано. "Блакитна карта" полегшує переїзд до Німеччини не тільки для самого фахівця, але і для його дружини і дітей. Дозвіл на перебування їм видається без знань німецької. Чоловік або дружина також отримують дозвіл на роботу.

Віза для пошуку роботи

Згідно із законом, який ухвалили у 2012 році, іноземці, які закінчили німецькі вузи, мають право залишатися в Німеччині до 18 місяців для пошуку відповідного місця роботи. У цей період їм можна підпрацьовувати без будь-яких обмежень і без спеціального дозволу відомства у справах іноземців, причому навіть індивідуальним підприємцям.

Щоправда, ця діяльність повинна бути пов'язана з отриманою у вузі освітою. Іноземці, які живуть за межами Німеччини, можуть отримати візу на шість місяців для в'їзду в країну з метою пошуку роботи. Але підпрацьовувати або займатися підприємницькою діяльністю у Німеччині у цей період їм не дозволяється.

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    Автор: Ксенія Сафронова


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