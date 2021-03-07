 Додатковий госпіталь для хворих на COVID-19 відкриють в Івано-Франківську | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.03.2021

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Додатковий госпіталь для хворих на COVID-19 відкриють в Івано-Франківську

В Івано-Франківську на базі однієї з поліклінік обладнають додатковий госпіталь для хворих на COVID-19, повідомив мер міста.

Правоохоронці стежать за дотриманням карантинних вимог на околиці Івано-Франківська

Правоохоронці стежать за дотриманням карантинних вимог на околиці Івано-Франківська

В Івано-Франківську на базі міської поліклініки №2 обладнають додатковий госпіталь для пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Про це в середу, 10 березня, повідомив міський голова Руслан Марцінків.

"Завтра вранці скликаємо комісію з надзвичайних ситуацій. І на базі міської поліклініки №2, яка на вулиці Довгій, 42, робитимемо додатковий госпіталь. Потрібно до двох діб, щоб приготувати приміщення та почати приймати там пацієнтів", - написав Марцінків у соцмережі Facebook.

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Він також звернувся до жителів міста та медичного персоналу з проханням поставитися з розумінням до цього рішення. "На сьогодні, якщо виписується щодня по 25-30 осіб, то звертається із запитом на госпіталізацію 60-70 пацієнтів на день. Це непопулярні кроки, але необхідні. Тому прошу ставитися до них із розумінням", - пояснив мер.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу підтвердили 6377 нових випадків зараження коронавірусом (зокрема 502 випадки в Івано-Франківській області), померли 219 людей, в яких підтвердили інфікування. Також 9 березня від коронавірусу щепили ​​4362 людини, загалом від початку кампанії - 23 480.

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