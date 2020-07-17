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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Догляд за людьми похилого віку".
Догляд за людьми похилого віку – комплекс заходів, спрямований на догляд за людьми похилого віку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Сотні тисяч жінок зі Східної Європи, зокрема і з України, доглядають німецьких пенсіонерів на дому. Робота цілодобова, а платять лише за кілька годин на день. Болгарська доглядальниця вимагає в суді компенсації.
У багатьох німецьких сім'ях за літніми людьми дивляться доглядальниці зі Східної Європи, нерідко нелегально. Через коронавірус багато з них повернулися додому, а нові - через закриті кордони – в'їхати не можуть.