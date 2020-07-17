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Догляд за людьми похилого віку

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Догляд за людьми похилого віку".

Догляд за людьми похилого віку – комплекс заходів, спрямований на догляд за людьми похилого віку. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як доглядальниця за літніми людьми з Болгарії відсудила в німецькому суді 42 тисячі євро

Як доглядальниця за літніми людьми з Болгарії відсудила в німецькому суді 42 тисячі євро 17.07.2020

Сотні тисяч жінок зі Східної Європи, зокрема і з України, доглядають німецьких пенсіонерів на дому. Робота цілодобова, а платять лише за кілька годин на день. Болгарська доглядальниця вимагає в суді компенсації.
Доглядальниці зі Східної Європи залишають Німеччину через коронавірус: з ким залишаться старенькі?

Доглядальниці зі Східної Європи залишають Німеччину через коронавірус: з ким залишаться старенькі? 23.04.2020

У багатьох німецьких сім'ях за літніми людьми дивляться доглядальниці зі Східної Європи, нерідко нелегально. Через коронавірус багато з них повернулися додому, а нові - через закриті кордони – в'їхати не можуть.
Як німці за повернення депортованої українки боролися (відео)

Як німці за повернення депортованої українки боролися (відео) 20.08.2018

Українку Світлану Хіміонову депортували з Німеччини, а через 10 днів німецький суд постановив повернути родину. Співробітники німецького притулку для літніх людей боролися за українську доглядальницю.

Як німці повертали депортовану українку (20.08.2018) 20.08.2018

Українку Світлану Хіміонову депортували з Німеччини 18 липня. Однак уже через 10 днів німецький суд постановив повернути родину. За українську доглядальницю в німецькому притулку для літніх людей боролися всім колективом.

Догляд за старими і хворими у ФРН: сіра зона і можливості для зловживань

Догляд за старими і хворими у ФРН: "сіра зона" і можливості для зловживань 13.08.2018

Уряд ФРН уже не раз критикували за недостатнє регулювання сфери надання приватних послуг із догляду за старими та немічними. Усе це залишає широке поле для "роботи по-чорному" для заробітчан зі Східної Європи.
Аліменти на батьків: як це врегульовано у ФРН? (відео)

Аліменти на батьків: як це врегульовано у ФРН? (відео) 04.04.2018

Чи повинні діти платити аліменти на утримання літніх батьків? В Україні ще думають, а в Німеччині це вже працює. Як саме?

Чи платять німці аліменти на батьків? (03.04.2018) 03.04.2018

Чи повинні діти платити аліменти на утримання літніх батьків? У той час, як в Україні щодо цього жвава дискусія, в Німеччині це питання вже врегулювали. Як саме - дивіться в нашому сюжеті.
Догляд за людьми похилого віку у ФРН: широкий простір для корупції?

Догляд за людьми похилого віку у ФРН: широкий простір для корупції? 17.08.2013

Кількість людей похилого віку, яким потрібен догляд, у Німеччині постійно зростає. Соціальні послуги дедалі частіше пропонують приватні компанії. Експерти ж попереджають про наявність корупційних схем.