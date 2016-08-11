Довічне ув'язнення за ДТП: як у ФРН карають винуватців смертельних аварій

550 кінських сил під капотом... 300 кілометрів на годину... Розгін до ста кілометрів за 4,2 секунди... 20-річний Мерт давно мріяв якщо не купити, то хоча б проїхатися на спорткарі такого класу і показати приятелям, на що він здатний. А тут йому запропонували взяти авто напрокат, а саме Jaguar F-Type, лише за 149 євро на день. Таку суму зміг дозволити собі навіть учень-автомеханік.

Увечері 6 березня 2019 року Мерт нісся в центрі Штутгарта зі швидкістю 165 кілометрів на годину вулицею Розенштайнштрассе, де дозволено їхати лише 50 кілометрів на годину. Зустрічна машина повертала ліворуч. Щоб уникнути зіткнення, Мерт різко повернув ліворуч, не впорався з керуванням і врізався у маленький Citroën, який саме виїжджав з підземного гаража. За кермом був 25-річний Ріккардо, поруч - його 22-річна подруга Жаклін. Обидва не мали шансів залишитися живими.

Мерт Т. (прізвище поки що не розголошується) з кінця вересня перебуває на лаві підсудних в земельному суді Штутгарта. І судять його за статтею "вбивство".

Машина як знаряддя вбивства

Спочатку прокуратура порушила проти водія спорткара, який залишився цілим і неушкодженим, розслідування за підозрою в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини з необережності. Раніше у Німеччині за загибель людини в ДТП садили за ґрати максимум на п'ять років. Мерту загрожує довічне ув'язнення. І до зали суду його ввели в наручниках.

Відновлюючи дані бортового комп'ютера Jaguar, поліцейські експерти встановили, що безпосередньо перед зіткненням водій до кінця витиснув педаль газу. Це означає, вирішили слідчі, що він усвідомлював можливість загибелі випадкової людини. А це вже інша стаття - не спричинення смерті з необережності (Totschlag), а вбивство (Mord).

Jaguar F-Type - саме на такому автомобілі їхав Мерт Т.

"Він розумів, що неможливо зреагувати на машини, які повертають перед ним, - заявила в суді прокурорка Крістіне Бец (Christine Bez). - Він розумів, що зіткнення на такій швидкості може спричинити за собою загибель інших людей, і усвідомлено приймав їхню смерть в розрахунок".

Якщо Мерту пощастить і його судитимуть як "особу молодого віку" (в німецькому кримінальному праві такими вважаються люди, які досягли 18 років, але ще не досягли 21 року), то він сяде максимум на 15 років. Але 20-річних допускається судити і як дорослих. Тоді термін буде довічним. І в Німеччині Мерт - не перший, машину якого кваліфікують як знаряддя вбивства, і судять не за порушення правил дорожнього руху.

Гонки бульваром Курфюрстендамм

У лютому 2016 року 26-річний Хамді Х. на прізвисько "Перевізник" - натяк на героя відомого фільму з аналогічною назвою - і 24-річний Марвін Н. влаштували на потужних Audi нелегальні гонки на фешенебельному бульварі Берліна Курфюрстендамм. Швидкість досягала 170 кілометрів на годину. На світлофори вони уваги не звертали. Проносячись одним з перехресть на червоне світло, Хамді врізався у позашляховик Jeep, що їхав на зелене світло. За кермом був 69-річний пенсіонер. Чоловік загинув.

Адвокати просили судити Хамді за 222-ю статтею Кримінального кодексу Німеччини - заподіяння смерті з необережності, а Марвіна за 229-ю статтею - завдання тілесних ушкоджень з необережності в результаті порушення правил дорожнього руху. У машині Марвіна сиділа дівчина, яка отримала забиття під час аварії.

Суд над учасниками нелегальних гонок у Берліні

Але 27 лютого 2017 року суд виніс зовсім інший вердикт. Обох засудили до довічного ув'язнення за вбивство. А в жовтні того ж року німецький кримінальний кодекс доповнили статтею 315 d, яка передбачає суворе покарання за участь в нелегальних автоперегонах, які спричинили за собою загибель сторонніх людей.

Федеральна судова палата Німеччини (BGH), щоправда, анулювала вирок берлінських суддів і повернула справу на повторний розгляд. Але не тому, що вважала обрану міру покарання надмірно суворою, а тому, що обґрунтування вироку за статтею "вбивство" знайшла недостатнім.

Під час повторного слухання в іншій колегії берлінського суду 26 березня цього року обох підсудних знову засудили до довічного ув'язнення за вбивство. В обґрунтуванні вироку суд додатково вказав, що обидва гонщики, побачивши червоний сигнал світлофора, ще могли загальмувати і уникнути зіткнення, але замість цього тільки додали газу. Мотивами вбивства судді визнали віроломство і ниці спонукання, а небезпечним для суспільства знаряддям вбивства - автомобіль.

У яких випадках після ДТП судять за вбивство

Ще один приклад. У лютому 2018 року земельний суд Гамбурга засудив 24-річного підсудного до довічного ув'язнення за вбивство.

Чоловік викрав таксі і, намагаючись втекти від поліції, на швидкості 155 кілометрів на годину виїхав на зустрічну смугу. Наїхавши на бордюр, він не впорався з керуванням і лоб в лоб врізався у таксі, яке їхало назустріч. Один пасажир загинув, другий пасажир і водій отримали важкі травми.

За вбивство, а не за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини з необережності, його судили тому, що викрадач виїхав на зустрічну смугу, рятуючись від переслідування. Отже, постановили судді, він свідомо взяв до уваги лобове зіткнення із зустрічною машиною, а значить - і смерть її пасажирів і свою власну.

Цей аспект - свідомо брати до уваги - німецькі судді вважають головним, вирішуючи, чи діяв винуватець загибелі людини в ДТП навмисно або тільки халатно. Крім того, для засудження за "довічною" 211-ю статтею КК ФРН, вказує BGH, має бути присутня хоча б одна з прописаних в ній відмінних рис вбивства. До їхнього переліку належать, зокрема, ниці спонукання і віроломство, як в історії з берлінськими гонщиками, або прагнення приховати інший злочин. У гамбурзькому випадку - викрадення машини.