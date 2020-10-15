Довічне ув'язнення для корупціонерів: більше шкоди, ніж користі

"Чи потрібно запровадити довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах?" Так звучить перше запитання від українського президента Володимира Зеленського, яке він хоче поставити українцям під час всенародного опитування 25 жовтня - в день, коли в Україні мають відбутися місцеві вибори. Питання про корупцію очікуване, оскільки ця тема надзвичайно непокоїть українське суспільство, але фокус запитання може нівелювати всі здобутки країни в боротьбі з корупцією за останні роки, застерігають експерти.

До чого тут принцип пропорційності?

Нині довічне ув'язнення Кримінальним кодексом України передбачене лише в кількох випадках: за умисне вбивство з особливою жорстокістю, за воєнні злочини, які призвели до загибелі мирного населення, за терористичний акт, в результаті якого загинули люди, та за поширення фальсифікованих ліків, і людина усвідомлює, що в наслідок їхнього поширення можуть бути людські жертви.

"Завжди йдеться про загибель людей і винна особа ставиться до цього умисно з прямим чи непрямим умислом. А майнові, корупційні злочини не дотягують до цього, навіть у найтяжчих випадках", - констатує головний експерт з антикорупційної політики Центру політико-правових реформ правознавець Микола Хавронюк. За його словами, корупція у подачі президента "вип'ячується", як надзвичайно тяжкий злочин для суспільства, при тому ігнорується те, що найвищою цінністю є життя і здоров’я людини.

Якщо покарання за корупцію український президент прирівнює до покарання за позбавлення життя людини, то тим самим він принижує цінність людського життя. "Матеріальне ми ставимо на той самий щабель, що й життя. Якщо за корупцію - довічне, то за вбивство тоді що? Два довічних? Чи три? А за зґвалтування малолітнього? А за розв'язання агресивної війни?", - запитує експерт.

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Історія не вчить

Експерти вказують на те, що перед масовим опитуванням людей, необхідно з'ясувати, що саме українці вкладають у поняття корупція. Адже це не лише одержання хабарів (неправомірної вигоди) та зловживань службових осіб з метою одержання неправомірної вигоди. Корупціонером є й той, хто дає неправомірну вигоду чи застосовує інші форми і спроби підкупу. Окрім цього це зловживання впливом. Згідно з Кримінальним кодексом, корупцію можуть вчиняти не лише публічні службові особи, а й службові особі підприємств та установ приватного сектору, а також рядові працівники.

"Президент надто спрощує поняття корупції. Питання про те, чи довічно ув'язнювати людину за корупцію не повинно вирішуватися на кухнях. Ми по цеглинках видували антикорупційну систему, яка тільки-но починає працювати. Тепер вона може розсипатися вщент через одне популістське запитання президента", - обурюється голова антикорупційної організації State Watch Гліб Каневський.

Опитані DW аналітики вважають, що такий спрощений підхід до боротьби з корупцією може спровокувати ще більшу корупцію, зокрема у правоохоронних структурах, співробітників яких підкуповуватимуть під час розслідувань корупції в особливо великих розмірах, аби уникнути довічного ув'язнення. "Смертна кара за корупцію була в СРСР і є у Китаї, однак це не вирішило там питання з корупцією", - каже Хавронюк.

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Покарання за корупцію вже достатньо суворе

У Центрі протидії корупції вважають, що в Україні покарання за корупцію є достатньо суворим, однак через заангажовану суддівську та прокурорську систему, справи корупціонерів не доходять до конкретних вироків. "Для того, щоб подолати корупцію потрібна дієва система, а нинішня система не дає справам навіть дійти до суду", - вважає юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

Вона нагадала, як Зеленський критикував, що за президентства Петра Порошенка не розслідувалась корупційна справа Ротердам+, і звернула увагу на те, що вже нинішня генпрокурорка Ірина Венедіктова відмовила НАБУ в поновлені цієї справи. "Фігурантам цієї справи світило по 15 років. При цьому Зеленський розказує тепер всім про довічне ув'язнення", - не приховує розчарування Щербан.

На думку Щербан, такими популістськими заявами і передвиборчим заграванням президент переводить фокус суспільної уваги з реальних проблем у боротьбі з корупцією, які сам не хоче вирішувати, у формат телешоу та створює лише ілюзію боротьби з корупціонерами.

Якщо на "запитання до народу" Володимир Зеленський отримає схвальні відповіді, то через законопроєкти ініціюватиме зміни до діючих законів, стверджують народні депутати пропрезидентської партії "Слуга народу". Вони готові йому в цьому допомогти й проголосувати за запропоновані зміни. Якщо до цього справді дійде, то правознавець Микола Хавронюк закликає депутатів добряче подумати, перш ніж голосувати за такі, на його думку, "шкідливі новації".