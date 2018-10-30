 Довічне за вбивство 85 пацієнтів: у Німеччині засудили колишнього медбрата | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2019

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Довічне за вбивство 85 пацієнтів: у Німеччині засудили колишнього медбрата

Суд у Німеччині засудив колишнього медбрата до довічного ув'язнення за вбивство 85 пацієнтів у клініках в Дельменгорсті та Ольденбурзі.

Колишнього медбрата Нільса Геґеля засудили до довічного ув’язнення за 85 вбивств

Колишнього медбрата Нільса Геґеля засудили до довічного ув’язнення за 85 вбивств

Окружний суд в німецькому місті Ольденбурзі у четвер, 6 червня, засудив до довічного ув'язнення за вбивство 85-ти пацієнтів колишнього медбрата Нільса Геґеля (Niels Högel). З огляду на тяжкий характер злочину рішення суду виключає можливість дострокового звільнення засудженого після 15 років ув'язнення.

На засіданні суддя наголосив, що "процес і скоєне виходять за будь-які рамки". "Ваша провина - незбагненна", - сказав він засудженому, цитує агенція новин dpa. Суддя також послався на американську правову систему, в якій, на відміну від Німеччини, покарання за кожен окремий злочин сумувалися б. У цьому разі Геґеля засудили б до 1275 років в'язниці, зазначив суддя. "Це дає певне уявлення про те, що я називаю незбагненним. Я відчував себе як бухгалтер смерті", - наголосив суддя.

Цим вердиктом завершився процес, який тривав близько семи місяців і привернув увагу в Німеччині та за кордоном. Під час засідань суд розглядав кожен випадок вбивства окремо. Утім, суддя зазначив, що відповіді на всі запитання знайти не вдалося.

Вирок також передбачає пожиттєву заборону на професію колишньому медбрату.

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Екс-працівник двох німецьких клінік робив пацієнтам ін'єкції препаратів, які призводили до клінічної смерті, а потім "рятував" їх. Прокуратура вважає, що це призвело до смерті майже сотні людей. (09.11.2017)

Засуджений довічно медичний працівник, якого визнали винним у вбивстві шести пацієнтів, може бути причетний до смерті ще щонайменше 84 пацієнтів, стверджують слідчі. (28.08.2017)

У 2015 році Геґеля вже засудили до довічного позбавлення волі. Тоді суд визнав його винним у вбивстві шести пацієнтів відділення інтенсивної терапії у лікарні Дельменгорста. У серпні 2017 року слідчі заявили, що засуджений може бути причетний до загалом 90 передчасних смертей у клініках. Згодом прокуратура зазначила, що жертв може бути близько 100.

Під час поточного процесу суд визнав винним Геґеля у вбивстві 85 пацієнтів, а у 15 випадках - виправдав. Сам засуджений зізнався у 43 вбивствах. Убивця вводив пацієнтам, котрі перебували у відділені інтенсивної терапії, великі дози медикаментів. Це викликало в людей зупинку серця, порушення кровообігу та клінічну смерть. Медбрат намагався привести до тями "приспаних" пацієнтів, щоб створити собі образ "рятівника життів" серед колег. Повернути пацієнтів до життя йому не завжди вдавалося. 

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