Доведено на хом'яках: маски знижують ризик зараження коронавірусом

Група вчених з Університету Гонконгу, спираючись на результати проведених тестів на хом'яках, у неділю, 17 травня заявили, що використання масок для обличчя знижує ризик зараження новим коронавірусом.

Проведене дослідження є одним із перших, що спеціально вивчає, чи можуть маски запобігти зараженню здорових людей від носіїв збудника, що викликає COVID-19, повідомляє агенція новин AFP.

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Команда вчених на чолі з професором Юень Квок-Юнгом, одним із провідних світових експертів з коронавірусу, помістила хом'яків, які були штучно заражені цією хворобою, поруч зі здоровими тваринами. Між здоровими та інфікованими хом'яками, яких тримали поруч в різних клітках, повісили медичні хірургічні маски і пустили повітряний потік від заражених тварин до інфікованих. В результаті дослідники виявили, що при використанні масок ймовірність безконтактної передачі вірусу може бути зменшена на понад 60 відсотків.

За даними дослідження, у випадку відсутності масок між двома групами тварин, дві третини здорових хом'яків були зараженими протягом тижня.

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Дивитись відео 02:14 Поділитись Які маски найкраще захищають від коронавірусу (15.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3awlO Які маски найкраще захищають від коронавірусу (15.04.2020)

Після вдягання маски на клітку з інфікованими тваринами показник зараження зменшився приблизно на 15 відсотків. А у випадку, коли маски були одягнені на клітку зі здоровими хом'яками, - на 35 відсотків.

Також зазначається, що у тих тварин, які все-ж таки заразилися навіть з використанням маски як бар'єру, вірусу в організмі було значно менше, ніж в тих, хто був інфікований без маски.

За словами професора Юеня, цілком очевидно, що ефект від використання масок інфікованими, особливо коли ще немає проявів симптомів, дуже серйозний.

"Це також пояснює, чому масове використання масок дуже важливо, тому що тепер ми знаємо, що у великої кількості інфікованих немає ніяких симптомів", - додав він.

Дивитись відео 02:12 Поділитись Навіщо потрібні прозорі маски? (12.05.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3c4Y2 Навіщо потрібні прозорі маски? (12.05.2020)