Довгий перший день нової Верховної Ради: протести, селфі, новий уряд та недоторканність

Верховна Рада України дев'ятого скликання оновилася у порівнянні з попереднім скликанням майже на 80 відсотків. Тож для більшості новообраних нардепів 29 серпня був не просто днем пленарного засідання першої сесії, а днем знайомства з парламентською роботою взагалі та колегами по сесійній залі. Ще на вході до будівлі Верховної Ради народні обранці робили селфі та відразу викладали їх у соцмережах. Дехто з них запасся бутербродами і енергетиками, адже у партії "Слуга народу" (СН) усіх попередили, що у перший день треба попрацювати "ударними темпами".

Екскерівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук

Штурм журналістів

"Готовий працювати до ранку. Поки інших планів немає. Найголовніше зняти депутатську недоторканність, аби люди повірили, що депутатам можна довіряти, вони не вороги і Верховна Рада не те, що потрібно знести вщент з землі, а те, що працює на благо держави", - заповзято переконував журналістів народний депутат від партії "Слуга народу", актор-гуморист, телеведучий, керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук.

У цей час іншим було не до жартів - кілька груп людей протестували під стінами Верховної Ради: одні проти незаконної забудови у Києві, інші - за надання внутрішнім переселенцям права обирати, ще одні - проти зближення України з Росією, найрадикальніші з фаєрами - проти повторного призначення Арсена Авакова міністром внутрішніх справ України.

Протест і черга журналістів перед будівлею парламенту

Поряд у довжелезній черзі стояли журналісти, сподіваючись потрапити на урочисте засідання Ради. Однак у приміщенні в результаті опинились далеко не всі. "На подію зареєструвались більше семисот представників ЗМІ, а ложа преси вміщує лише 78 осіб. Вона ж не гумова", - нарікала співробітниця пресслужби Верховної Ради, намагаючись разом з охороною "відбитися" від журналістів. Кілька представників міжнародних та українських ЗМІ так і не змогли потрапити в Раду, оскільки їх не виявилося у аредитаційних списках.

"Червоні лінії" та сирники з медом

Поки журналісти "штурмували" двері Ради, народні обранці склали присягу народного депутата, яку зачитав найстарший депутат, 78-річний Юлій Іоффе, та пішли отримувати депутатські посвідчення і картки для голосування. У цей час вони щедро роздавали коментарі тим журналістам, котрим таки вдалось потрапити в будівлю парламенту. "Оце картка для голосування. "Слуга народу" буде лише особисто голосувати. Ми внесемо найближчим часом відповідні зміни, що депутат може втратити своє депутатське повноваження за неособисте голосування. Ми почнемо реформи з себе", - заявив представник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Що можуть поїсти народні депутати в Раді?

П'ятий президент України, а нині народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, отримавши своє депутатське посвідчення, відразу ж його впустив, а потім швидко підняв. "Моя команда, наша політична сила робитимемо все, аби Україна не зійшла зі шляху. Ми будемо дивитися, щоб влада не перейшла червоних ліній", - наголосив Порошенко.

Після отримання депутатських посвідчень і карток для голосування депутати масово пішли досліджувати парламентський буфет. Там на них чекало парламентське меню з котлетою по-київськи, бутербродами з червоною рибою та ікрою та іншими смаколиками української кухні. Втім більшість нових депутатів спочатку сором'язливо замовляли собі лише сирники з медом. А колишній ресторатор, телеведучий, обранець від партії "Слуга народу" Микола Тищенко навіть заявив журналістам про намір змінити меню в їдальні Верховної Ради.

Погрози та образи

Підкріпившись, народны депутати відкрили першу сесію і активно взялися до роботи. Спочатку створила п'ять фракцій і одну депутатську групу, заслухали Володимира Гройсмана, який оголосив про складання повноважень уряду, створили коаліцію з одної партії "Слуга народу", обрали голову Верховної Ради та його заступників. Спікером парламенту став лідер цієї ж партії Дмитро Разумков, а віце-спікерами - його однопартієць Руслан Стефанчук і представниця "Батьківщини" Олена Кондратюк. "Нам буде соромно дивитися людям в очі, якщо ми не зробимо те, що обіцяємо", - попередив новопризначений голова парламенту.

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко взявся змінити меню парламентарів

До Ради звернувся, в свою чергу, і президент Володимир Зеленський. Він попросив народних обранців працювати без бійок, прогулів та кнопкодавства. "Ви маєте всі шанси потрапити до підручників як парламент, який зробив неймовірне і втілив усе, що не змогли зробити 28 років (…) Або, не дай Боже, увійдете в історію як парламент, який проіснував найменше - один рік. Це ваш випробувальний термін. Я вже знаю, що розпускати Верховну Раду не страшно", - заявив Зеленський з трибуни парламенту.

Слова президента оцінили не всі. Колишній журналіст, голова фракції партії "Голос" Сергій Рахманін пізніше зауважив, що не варто президенту шантажувати народних депутатів, оскільки на розпуск парламенту мають бути законні підстави. Відчувалося, що дехто з парламентарів обурився не тільки щодо цього. Фракції партій "Опозиційна платформа - "За життя", "Європейська солідарніть" та "Голос" не голосували ні за кандидатуру нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука, ні за новий склад уряду, ні за кандидатуру нового генерального прокурора.

"Це не образа, це намагання привернути увагу до демократичних процедур. Ми голосуватимемо лише за ті законопроекти, з якими була змога ознайомитися і які, згідно з регламентом, можна ухвалювати. Бо регламент - це закон, і ми маємо демонструвати повагу до закону", - пояснив в коментарі DW заступник лідера партії "Голос" Ярослав Юрчишин позицію своєї політсили. Фракція "Європейська солідарність" також незадоволена ігноруванням правил роботи парламенту і тим, що отримала керівництво лише у чотирьох комітетах Ради, та заявила, що йде в опозицію до чинної влади.

Ще одне скасування недоторканності

Разом з тим фракції "Голос" і "Європейська солідарність" у першому читанні проголосувала за президентський законопроєкт про скасування депутатської недоторканості, хоча вони і мали застереження щодо порушення процедури розгляду законопроєкту. За зняття з себе імунітету проголосували 363 народних обранців. Не голосували за це лише народні депутати фракції "Опозиційна платформа - "За життя". Тепер свій висновок на законопроєкт має дати Конституційний суд. А потім, на наступній сесії, депутати мають проголосувати за нього в цілому 300 голосами. Наступна сесія парламенту почнеться вже у вересні.

Якщо це станеться, то "доторканними" народні обранці стануть уже з 1 січня наступного року. Про це у кулуарах Ради протягом дня та ночі тільки й говорили народні обранці. Одні з острахом очікували цього рішення, інші раділи, що довгоочікуване питання може бути нарешті вирішене, деякі вказували колегам на те, що повне скасування недоторканності суперечить рекомендаціям Венеціанської комісії.

Три фракції за Олексія Гончарука не голосували

"Коли такі гарячі питання стоять у суспільстві, нам не до порад Венеціанської комісії. Бо коли вулиця прийде до нас і спитає з нас, нам буде не до цих рекомендацій. Якщо вулиця вимагає, щоб всі були звичайними людьми, ми повинні так зробити. Ми ж "слуги народу", ми повинні бути як народ ", - заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

І поки всі пересічні громадяни спали, у ніч на 30 серпня народні депутати ухвалили ще кілька десятків рішень, зокрема щодо скорочення строків комітетського розгляду законопроєктів, розроблених партією "Слуга народу", та скорочення термінів внесення альтернативних до них документів. "Ми не чекали, коли у нас формально з'являться комітети. В середині партії ми фактично працювали над ними. Ми ж розуміємо, що вся країна чекає на їхнє ухвалення якнайшвидше", - сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, виправдовуючись, що не всі депутати прочитали і зрозуміли те, за що проголосували о другій ночі.

Саме тоді народні депутати і завершили свій перший довгий робочий день. Цим закінчилась і перша сесія парламенту. У вівторок, 3 вересня, народні обранці зберуться на нову сесію.