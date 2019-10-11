 Доба війни на Донбасі: 30 обстрілів та один загиблий український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2019

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Доба війни на Донбасі: 30 обстрілів та один загиблий український військовий

Протягом доби 16 жовтня проросійські бойовики на Сході України, за даними Києва, 30 разів порушили режим припинення вогню. Загинув один український військовий, ще один був поранений.

На Донбасі загинув ще один український солдат

На Донбасі загинув ще один український солдат

Проросійські сепаратисти на Донбасі у середу, 16 жовтня, 30 разів обстріляли позиції українських військових. Внаслідок цього загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення, повідомив пресцентр української Операції об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що обстріли велись з із заборонених Мінськими угодами мінометів, озброєння БМП, зенітних установок, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Проросійські бойовики обстріляли позиції сил ЗСУ поблизу Авдіївки, Пісків, Новомихайлівки, Золотого та інших населених пунктів, ідеться в повідомленні пресцентру.

DW.COM

У центрі Києва відбувається хода, учасники якої вимагають від української влади не погоджуватися на "формулу Штайнмаєра" для вирішення конфлікту на Донбасі. (14.10.2019)

Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони не змогли узгодити новий графік розведення сил на Донбасі, заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. Він також повідомив про різке зростання кількості обстрілів. (15.10.2019)

Водночас підконтрольні проросійським сепаратистам ЗМІ повідомляють про обстріли з боку українських військових під Докучаєвськом та в Горлівці. Внаслідок останніх, за даними місцевих ватажків сепаратистів, поранення отримала місцева жительниця.

Обстріли на Донбасі почастішали після зриву запланованого на минулий тиждень розведення сил у місті Золоте Луганської області та селі Петрівське Донецької області. Причиною зриву міністр закордонних справ України Вадим Пристайко назвав обстріли з боку бойовиків. Тоді як проросійські сепаратисти звинувачують у зриві домовленостей Київ.

10 жовтня у Москві заявили, що зрушення в процесі розведення сил у населених пунктах Золоте та Петрівське є передумовою для проведення наступного саміту лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України.

15 жовтня спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з урегулювання на Донбасі Мартін Зайдік заявив, що під час переговорів у Мінську сторони не змоги узгодити новий графік розведення сил біля Золотого та Петрівського. Він також констатував, що останнім часом на Сході України різко збільшилась кількість обстрілів.

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