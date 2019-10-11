Доба війни на Донбасі: 30 обстрілів та один загиблий український військовий

Проросійські сепаратисти на Донбасі у середу, 16 жовтня, 30 разів обстріляли позиції українських військових. Внаслідок цього загинув один військовослужбовець, ще один отримав поранення, повідомив пресцентр української Операції об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що обстріли велись з із заборонених Мінськими угодами мінометів, озброєння БМП, зенітних установок, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Проросійські бойовики обстріляли позиції сил ЗСУ поблизу Авдіївки, Пісків, Новомихайлівки, Золотого та інших населених пунктів, ідеться в повідомленні пресцентру.

Водночас підконтрольні проросійським сепаратистам ЗМІ повідомляють про обстріли з боку українських військових під Докучаєвськом та в Горлівці. Внаслідок останніх, за даними місцевих ватажків сепаратистів, поранення отримала місцева жительниця.

Обстріли на Донбасі почастішали після зриву запланованого на минулий тиждень розведення сил у місті Золоте Луганської області та селі Петрівське Донецької області. Причиною зриву міністр закордонних справ України Вадим Пристайко назвав обстріли з боку бойовиків. Тоді як проросійські сепаратисти звинувачують у зриві домовленостей Київ.

10 жовтня у Москві заявили, що зрушення в процесі розведення сил у населених пунктах Золоте та Петрівське є передумовою для проведення наступного саміту лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України.

15 жовтня спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з урегулювання на Донбасі Мартін Зайдік заявив, що під час переговорів у Мінську сторони не змоги узгодити новий графік розведення сил біля Золотого та Петрівського. Він також констатував, що останнім часом на Сході України різко збільшилась кількість обстрілів.