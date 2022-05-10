Якість води з крана в Києві: перевірка DW (відео)

Влада Києва запевняє, що вода з крана відповідає нормам і її можна пити навіть у сирому вигляді. Кияни ж нерідко скаржаться на послуги водоканалу і на якість води. DW перевірила, хто правий і чи безпечна вода у Києві.