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Дніпро

Україна: долю війни вирішує залізниця?

Україна: долю війни вирішує залізниця? 10.05.2022

У війні проти України Росія намагається дедалі більше руйнувати українську залізничну інфраструктуру. Адже залізниця стала одним із найважливіших логістичних інструментів Києва - і символом українського спротиву.
Російські війська можуть здійснити наступ на Дніпро з Ізюма - NYT

Російські війська можуть здійснити наступ на Дніпро з Ізюма - NYT 11.04.2022

За прогнозами американських військових аналітиків, Росія, ймовірно, здійснить великий наступ на Дніпро з міста Ізюм на Харківщині.

Аеропорт в Дніпрі знищено російським ракетним ударом

Аеропорт в Дніпрі знищено російським ракетним ударом 10.04.2022

46-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 10 квітня.
Війська РФ обстріляли Дніпро, Луцьк та Івано-Франківськ

Війська РФ обстріляли Дніпро, Луцьк та Івано-Франківськ 11.03.2022

Російські війська завдали ракетних ударів по міста на Сході й Заході України. Бомбардували також Оскольський психоневрологічний інтернат на Харківщині.
Євросоюз збирається подвоїти військову допомогу Україні

Євросоюз збирається подвоїти військову допомогу Україні 11.03.2022

Росія 16-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 11 березня.
Зеленський призначив командувача Нацгвардії України

Зеленський призначив командувача Нацгвардії України 25.02.2022

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Національної гвардії Юрія Лебедя, який від січня минулого року обіймав посаду виконувача обов'язків керівника цього військового формування.

У Білорусі завели кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова

У Білорусі завели кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова 10.02.2022

Генеральна прокуратура Республіки Білорусь відкрила кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова. Йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі.
Трагедія у Дніпрі на Південмаші: ДБР розглядає три версії стрілянини

Трагедія у Дніпрі на "Південмаші": ДБР розглядає три версії стрілянини 09.02.2022

Слідство розглядає три версії масової стрілянини на підприємстві "Південмаш" у Дніпрі - нестатутні відносини, психічне захворювання підозрюваного нацгвардійця та диверсію.
Масова стрілянина в Дніпрі: нацгвардієць визнав провину

Масова стрілянина в Дніпрі: нацгвардієць визнав провину 29.01.2022

Суд у Дніпрі взяв під варту без права внесення на два місяці українського нацгвардійця Артемія Рябчука, підозрюваного у розстрілі варти на підприємстві "Південмаш".
Апеляційний суд підтвердив довічний вирок ексватажку ЛНР Плотницькому

Апеляційний суд підтвердив довічний вирок ексватажку "ЛНР" Плотницькому 28.01.2022

Суд у Дніпрі залишив без змін рішення про довічне ув'язнення для колишнього ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького. Його, а також двох інших бойовиків визнали винними у збитті Іл-76 ЗСУ у 2014 році.
Пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: п'ятеро загиблих

Пожежа в будинку для літніх людей у Дніпрі: п'ятеро загиблих 16.11.2021

Правоохоронці припускають, що пожежу спричинило коротке замикання. Поліція вже затримала адміністратора закладу за підозрою у порушенні вимог пожежної безпеки.
Українська поліція розглядає вибух автомобіля в Дніпрі як теракт

Українська поліція розглядає вибух автомобіля в Дніпрі як теракт 15.09.2021

Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинули глава відділу зв'язків зі ЗМІ управління ДСНС у Дніпропетровській області та ветеран АТО. Українська поліція розглядає вибух як теракт.
Мер Івано-Франківська погрожує звільненням невакцинованим підлеглим

Мер Івано-Франківська погрожує звільненням невакцинованим підлеглим 31.08.2021

Мер Івано-Франківська попередив, що співробітників виконавчого комітету міськради, які не вакцинуватимуться від коронавірусу, чекає депреміювання і скорочення.
Якість води з крана в Києві: перевірка DW (відео)

Якість води з крана в Києві: перевірка DW (відео) 17.08.2021

Влада Києва запевняє, що вода з крана відповідає нормам і її можна пити навіть у сирому вигляді. Кияни ж нерідко скаржаться на послуги водоканалу і на якість води. DW перевірила, хто правий і чи безпечна вода у Києві.

Фактчек DW: чи можна пити воду з крана в Києві? (13.08.2021) 13.08.2021

Влада Києва запевняє, що вода з крана відповідає нормам і її можна пити навіть у сирому вигляді. Кияни ж нерідко скаржаться на послуги водоканалу і на якість води. DW перевірила, хто правий і чи безпечна вода у Києві.
У Дніпрі зобов'язали вакцинуватись працівників мерії та комунальників

У Дніпрі зобов'язали вакцинуватись працівників мерії та комунальників 02.08.2021

У Дніпрі працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, закладів міської ради повинні вакцинуватися проти коронавірусу або щотижня надавати довідку про відсутність хвороби COVID-19.
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