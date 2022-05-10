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У війні проти України Росія намагається дедалі більше руйнувати українську залізничну інфраструктуру. Адже залізниця стала одним із найважливіших логістичних інструментів Києва - і символом українського спротиву.
За прогнозами американських військових аналітиків, Росія, ймовірно, здійснить великий наступ на Дніпро з міста Ізюм на Харківщині.
46-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 10 квітня.
Російські війська завдали ракетних ударів по міста на Сході й Заході України. Бомбардували також Оскольський психоневрологічний інтернат на Харківщині.
Росія 16-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 11 березня.
Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Національної гвардії Юрія Лебедя, який від січня минулого року обіймав посаду виконувача обов'язків керівника цього військового формування.
Генеральна прокуратура Республіки Білорусь відкрила кримінальну справу проти мера Дніпра Бориса Філатова. Йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі.
Слідство розглядає три версії масової стрілянини на підприємстві "Південмаш" у Дніпрі - нестатутні відносини, психічне захворювання підозрюваного нацгвардійця та диверсію.
Суд у Дніпрі взяв під варту без права внесення на два місяці українського нацгвардійця Артемія Рябчука, підозрюваного у розстрілі варти на підприємстві "Південмаш".
Суд у Дніпрі залишив без змін рішення про довічне ув'язнення для колишнього ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького. Його, а також двох інших бойовиків визнали винними у збитті Іл-76 ЗСУ у 2014 році.
Правоохоронці припускають, що пожежу спричинило коротке замикання. Поліція вже затримала адміністратора закладу за підозрою у порушенні вимог пожежної безпеки.
Під час вибуху автомобіля в Дніпрі загинули глава відділу зв'язків зі ЗМІ управління ДСНС у Дніпропетровській області та ветеран АТО. Українська поліція розглядає вибух як теракт.
Мер Івано-Франківська попередив, що співробітників виконавчого комітету міськради, які не вакцинуватимуться від коронавірусу, чекає депреміювання і скорочення.
Влада Києва запевняє, що вода з крана відповідає нормам і її можна пити навіть у сирому вигляді. Кияни ж нерідко скаржаться на послуги водоканалу і на якість води. DW перевірила, хто правий і чи безпечна вода у Києві.
У Дніпрі працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, закладів міської ради повинні вакцинуватися проти коронавірусу або щотижня надавати довідку про відсутність хвороби COVID-19.
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