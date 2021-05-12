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Дніпропетровськ

Антимонопольний комітет призупинив державну допомогу на будівництво аеродрому у Дніпрі

Антимонопольний комітет призупинив державну допомогу на будівництво аеродрому у Дніпрі 12.05.2021

Антимонопольний комітет України тимчасово припинив виділення державної допомоги на проєктування та будівництво аеродрому міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ".

Аеропорт Дніпропетровськ перейменували на Дніпро

Аеропорт "Дніпропетровськ" перейменували на "Дніпро" 08.04.2021

Тепер жителі Дніпра і області зможуть проголосувати на честь якого знакового історичного діяча буде названий аеропорт.
Січеславська чи Дніпровська: Дилема декомунізації

Січеславська чи Дніпровська: Дилема декомунізації 07.02.2019

Верховна Рада скерувала до Конституційного суду проект змін до Основного закону щодо перейменування Дніпропетровської області. У назви "Січеславська область" є і палкі прибічники, і переконані противники. 
Коломойський: без націоналізму Україна вже приєдналася б до Росії (відео)

Коломойський: без націоналізму Україна вже приєдналася б до Росії (відео) 16.05.2018

Як Ігор Коломойський допоміг Україні? І який актив дуже хоче купити в нього президент Порошенко? Коломойський відповідає на незручні питання в ексклюзивому інтерв'ю DW.

Коломойський про "ідею-фікс" Порошенка і "шизофренію" Путіна (16.05.2017) 16.05.2018

Чим нині займається екс-губернатор і олігарх Ігор Коломойський? Чи змінив своє ставлення до Володимира Путіна, якого раніше називав "шизофреніком"? І який у нього конфлікт із Петром Порошенком? Про це та інше - в ексклюзивному інтерв‘ю DW.

Коломойський про "шизофренію" Путіна і "ідею-фікс" Порошенка (16.05.2017) 16.05.2018

Чим нині займається екс-губернатор Дніпропетровщини, олігарх Ігор Коломойський? Чи змінив своє ставлення до Володимира Путіна, якого раніше називав "шизофреніком"? І який у нього конфлікт із Петром Порошенком? Про це та інше - в ексклюзивному інтерв‘ю DW.

Лариса Денисенко: Жити за зручною звичкою

Лариса Денисенко: Жити за зручною звичкою 23.05.2016

"Є люди, котрі втрату "Петровська" сприйняли не як планове суспільно-політичне обрізання, а як кустарну кастрацію", - Лариса Денисенко, спеціально для DW.
Декомунізація: Дніпропетровськ став Дніпром

Декомунізація: Дніпропетровськ став Дніпром 19.05.2016

Українське місто Дніпропетровськ переіменоване у Дніпро. Відповідне рішення ухвалив парламент України.
Чотири українські міста зголосилися провести Євробачення-2017

Чотири українські міста зголосилися провести "Євробачення-2017" 16.05.2016

Чотири українські міста заявили про бажання прийняти у себе європейський пісенний конкурс "Євробачення-2017". На його проведення претендують Київ, Одеса, Львів та Дніпропетровськ.
Як колишній радянський військовополонений з України отримав компенсацію від ФРН

Як колишній радянський військовополонений з України отримав компенсацію від ФРН 09.05.2016

Рік тому ФРН погодилася виплатити грошові компенсації колишнім радянським військовополоненим. Правда, таких людей через 70 років після взяття Берліна залишилися одиниці. Історія 92-річного жителя Дніпропетровська.
Корбана повернули під домашній арешт

Корбана повернули під домашній арешт 15.03.2016

Лідера партії "Укроп" Геннадія Корбана повернуть під домашній арешт після більше двох місяців перебування під вартою.
Оксана Забужко: Good bye, Petrovski!, або Розпечатування закритого міста

Оксана Забужко: "Good bye, Petrovski!", або Розпечатування "закритого міста" 04.02.2016

"Щоб перемогти, набоїв і гармат недосить - треба ще вийти з нав'язаного нам, за чотири покоління, окупаційного дискурсу", - Оксана Забужко, спеціально для DW.
Декомунізація: Верховна Рада перейменувала більше 170 населених пунктів

Декомунізація: Верховна Рада перейменувала більше 170 населених пунктів 04.02.2016

Артемівськ став Бахмутом, Дзержинськ - Торецьком. Однак Дніпропетровська й Кіровограда, щодо перейменування яких точились найгостріші дискусії, в ухваленій Верховною Радою постанові немає.
У Дніпропетровську повалили пам'ятник революціонерові Петровському

У Дніпропетровську повалили пам'ятник революціонерові Петровському 30.01.2016

У Дніпропетровську демонстранти організовано повалили пам’ятник Григорію Петровському - більшовицькому революціонерові, на честь якого назване місто.

Декомунізація в дії: як в Дніпропетровську обирають нову назву (16.09.2015) 29.12.2015

Відповідно до закону про декомунізацію, Дніпропетровськ і його 300 вулиць мають бути перейменовані до 21 листопада.
Суд призначив Корбану державного адвоката після відмови від своїх захисників

Суд призначив Корбану державного адвоката після відмови від своїх захисників 28.12.2015

Корбан відмовився від послуг своїх адвокатів через "неадекватність сприйняття ними того, що відбувається". Судове засідання тривало майже добу.
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