Дніпропетровськ

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Чим нині займається екс-губернатор і олігарх Ігор Коломойський? Чи змінив своє ставлення до Володимира Путіна, якого раніше називав "шизофреніком"? І який у нього конфлікт із Петром Порошенком? Про це та інше - в ексклюзивному інтерв‘ю DW.
Чим нині займається екс-губернатор Дніпропетровщини, олігарх Ігор Коломойський? Чи змінив своє ставлення до Володимира Путіна, якого раніше називав "шизофреніком"? І який у нього конфлікт із Петром Порошенком? Про це та інше - в ексклюзивному інтерв‘ю DW.
Рік тому ФРН погодилася виплатити грошові компенсації колишнім радянським військовополоненим. Правда, таких людей через 70 років після взяття Берліна залишилися одиниці. Історія 92-річного жителя Дніпропетровська.