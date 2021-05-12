Дніпропетровськ

Коломойський про "ідею-фікс" Порошенка і "шизофренію" Путіна (16.05.2017)

Чим нині займається екс-губернатор і олігарх Ігор Коломойський? Чи змінив своє ставлення до Володимира Путіна, якого раніше називав "шизофреніком"? І який у нього конфлікт із Петром Порошенком? Про це та інше - в ексклюзивному інтерв‘ю DW.