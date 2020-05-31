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Дмитро Рогозін - російський політик і націоналіст, колишній представник Росії в НАТО. З грудня 2011 російський віце-прем'єр-міністр.
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Різкі та негативні висловлювання представників Росії на адресу України в усьому, що стосується прагнення Києва набути членства в НАТО, не є чимось новим, і, на переконання експертів, є складовою інформаційної війни.