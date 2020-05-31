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Дмитро Рогозін

Дмитро Рогозін - російський політик і націоналіст, колишній представник Росії в НАТО. З грудня 2011 російський віце-прем'єр-міністр.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дмитро Рогозін". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Батут працює: Ілон Маск пригадав Рогозіну його зневажливі слова

"Батут працює": Ілон Маск пригадав Рогозіну його зневажливі слова 31.05.2020

"Батут працює", - сказав Ілон Маск після успішного запуску корабля Crew Dragon. Так глава SpaceX відреагував на стару пораду Рогозіна американцям користуватися батутом замість "Союзів" для доставки астронавтів на МКС.
Молдова оголосила віце-прем'єра Росії Рогозіна персоною нон грата

Молдова оголосила віце-прем'єра Росії Рогозіна персоною нон грата 02.08.2017

Віце-прем'єр-міністра Росії Дмитра Рогозіна оголосили "небажаною персоною" в Молдові. Цей крок у Кишиневі пояснюють його "образливими висловлюваннями" на адресу молдовської влади.
Глава МЗС Румунії: Віце-прем'єр Росії навмисне хотів порушити повітряний простір ЄС

Глава МЗС Румунії: Віце-прем'єр Росії "навмисне" хотів порушити повітряний простір ЄС 31.07.2017

Очільник румунського МЗС Мелешкану вважає, що подорож віце-прем'єра Росії Дмитра Рогозіна через повітряний простір ЄС була "навмисною" дією, адже про санкції Євросоюзу проти нього було давно відомо.
П'ять (не)суперечливих фактів про Євробачення-2016

П'ять (не)суперечливих фактів про "Євробачення-2016" 16.05.2016

Аби розібратись у результатах конкурсу в Стокгольмі, які викликають найгостріші дискусії, кореспондент DW розглянув оцінки Джамалі, Дамі Ім та Лазарєву окремо від політики.
Росія відповіла на закиди Норвегії щодо візиту Рогозіна

Росія відповіла на закиди Норвегії щодо візиту Рогозіна 20.04.2015

У РФ пояснили перебування Дмитра Рогозіна, на якого накладені західні санкції, на території Норвегії логістичними причинами. Претензії з боку Норвегії російський МЗС вражає "абсурдними".
ЗМІ: Норвегія вимагає від Росії пояснень щодо візиту віце-прем’єра Рогозіна на її територію

ЗМІ: Норвегія вимагає від Росії пояснень щодо візиту віце-прем’єра Рогозіна на її територію 19.04.2015

Російський віце-прем’єр прибув на норвезький архіпелаг Шпіцберген, частина якого належить також РФ. Норвегія вимагає пояснень щодо поведінки Рогозіна, який перебуває під санкціями Заходу.
Замороження поставок Містралей: у НАТО вітають, в Росії критикують

Замороження поставок "Містралей": у НАТО вітають, в Росії критикують 03.09.2014

У НАТО позитивно сприйняли повідомлення про замороження поставки вертольотоносця типу "Містраль" у Росію. Москва натомість розкритикувала таке рішення й вимагатиме відшкодувань.
Росії хочуть заборонити купувати британські літаки

Росії хочуть заборонити купувати британські літаки 14.07.2014

В англійському Фарнборо у понеділок, 14 липня, стартує престижний авіасалон. Великобританія не забажала бачити у його рамках російську делегацію через події в Україні.
Провокаційна заява російського урядовця насторожила Молдову та Румунію

Провокаційна заява російського урядовця насторожила Молдову та Румунію 11.05.2014

Румунія обурена висловлюваннями російського віце-прем'єра Дмитра Рогозіна. Політик у twitter пригрозив прилетіти до Європи на стратегічному бомбардувальнику.
Сурков, Кисельов, Рогозін - нова хвиля санкцій ЄС за окупацію Криму

Сурков, Кисельов, Рогозін - нова хвиля санкцій ЄС за окупацію Криму 21.03.2014

12 представників близького оточення президента Путіна ЄС покарає санкціями. Зокрема, заборонено в'їзд та заблоковано рахунки раднику президента Владиславу Суркову та чільному пропагандисту Дмитру Кисельову.
Посол України у НАТО: Альянс не уповноважував Рогозіна робити заяви від його імені

Посол України у НАТО: Альянс не уповноважував Рогозіна робити заяви від його імені 05.10.2009

Різкі та негативні висловлювання представників Росії на адресу України в усьому, що стосується прагнення Києва набути членства в НАТО, не є чимось новим, і, на переконання експертів, є складовою інформаційної війни.