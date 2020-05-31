Дмитро Рогозін

Посол України у НАТО: Альянс не уповноважував Рогозіна робити заяви від його імені

Різкі та негативні висловлювання представників Росії на адресу України в усьому, що стосується прагнення Києва набути членства в НАТО, не є чимось новим, і, на переконання експертів, є складовою інформаційної війни.