Дмитро Разумков підтвердив намір піти з посади голови партії "Слуга народу"

Голова Верховної Ради і лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков підтвердив повідомлення про те, що має намір піти з посади голови політичної сили. Про це політик сказав під час ,брифінгу у вівторок, 1 жовтня. "Я планую піти з посади голови політичної партії", - заявив Разумков, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що має багато роботи на посаді спікера парламенту, тож поєднувати її з роботою голови партії неможливо.

Наприкінці жовтня - з'їзд партії "Слуга народу"

Раніше в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко повідомив, що Разумков подав заяву про намір піти з посади голови партії. Також він додав, що наприкінці жовтня партія збереться на з'їзд.

"Накопичилися питання різні, які треба терміново провести. Є юридичні питання. У нас є заява голови партії про те, що він хоче скласти повноваження. Таку заяву може прийняти тільки з'їзд партії", - розповів політик. За його словами, також партія планує вдосконалити статут.

Нагадаємо, Дмитро Разумков очолив партію "Слуга народу" наприкінці травня цього року. За підсумками парламентських виборів у липні партія здобула 254 мандати в парламенті.

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