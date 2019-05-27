 Дмитро Разумков підтвердив намір піти з посади голови партії ″Слуга народу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.10.2019

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Дмитро Разумков підтвердив намір піти з посади голови партії "Слуга народу"

Неможливо поєднувати посаду спікера українського парламенту з постом голови політичної партії, вважає голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради і лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков підтвердив повідомлення про те, що має намір піти з посади голови політичної сили. Про це політик сказав під час ,брифінгу у вівторок, 1 жовтня. "Я планую піти з посади голови політичної партії", - заявив Разумков, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

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Партія "Слуга народу" запропонує висунути кандидатом на посаду голови Верховної Ради України очільника політичної сили Дмитра Разумкова. (03.08.2019)

З моменту складення присяги новообрані народні депутати почали виконувати свої обов'язки і пішли на перерву до 13-ї години для отримання посвідчень. (29.08.2019)

У перший день Верховна Рада працювала з ранку до пізньої ночі - депутати схвалили склад нового уряду, призначили керівників силового блоку та здійснили перший крок до зняття депутатської недоторканності. (30.08.2019)

Він пояснив, що має багато роботи на посаді спікера парламенту, тож поєднувати її з роботою голови партії неможливо.

Наприкінці жовтня - з'їзд партії "Слуга народу"

Раніше в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко повідомив, що Разумков подав заяву про намір піти з посади голови партії. Також він додав, що наприкінці жовтня партія збереться на з'їзд.

"Накопичилися питання різні, які треба терміново провести. Є юридичні питання. У нас є заява голови партії про те, що він хоче скласти повноваження. Таку заяву може прийняти тільки з'їзд партії", - розповів політик. За його словами, також партія планує вдосконалити статут.

Нагадаємо, Дмитро Разумков очолив партію "Слуга народу" наприкінці травня цього року. За підсумками парламентських виборів у липні партія здобула 254 мандати в парламенті.

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    Автор: Максим Сидоржевський


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