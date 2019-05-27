Дмитро Разумков підтвердив намір піти з посади голови партії "Слуга народу"

Голова Верховної Ради і лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков підтвердив повідомлення про те, що має намір піти з посади голови політичної сили. Про це політик сказав під час ,брифінгу у вівторок, 1 жовтня. "Я планую піти з посади голови політичної партії", - заявив Разумков, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".
Він пояснив, що має багато роботи на посаді спікера парламенту, тож поєднувати її з роботою голови партії неможливо.
Наприкінці жовтня - з'їзд партії "Слуга народу"
Раніше в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко повідомив, що Разумков подав заяву про намір піти з посади голови партії. Також він додав, що наприкінці жовтня партія збереться на з'їзд.
"Накопичилися питання різні, які треба терміново провести. Є юридичні питання. У нас є заява голови партії про те, що він хоче скласти повноваження. Таку заяву може прийняти тільки з'їзд партії", - розповів політик. За його словами, також партія планує вдосконалити статут.
Нагадаємо, Дмитро Разумков очолив партію "Слуга народу" наприкінці травня цього року. За підсумками парламентських виборів у липні партія здобула 254 мандати в парламенті.
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Урочисте засідання
Перший день роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання розпочався з урочистого ранкового засідання, під час якого депутати склали присягу. Зачитав присягу найстарший за віком член парламенту від партії "Опозиційна платформа - За життя" Юлій Іоффе, а головував на урочистому засіданні спікер Ради попереднього скликання Андрій Парубій.
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Усі президенти, окрім Януковича
Під час урочистого засідання у сесійній залі був присутній Володимир Зеленський та усі колишні президенти, окрім Віктора Януковича, члени уряду на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, представники інших органів державної влади, предстоятелі церков і релігійних об'єднань та зарубіжні гості. На фото - куми, третій та п'ятий президенти України Віктор Ющенко (праворуч) та Петро Порошенко.
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Коаліція "слуг народу"
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На першому пленарному засіданні Ради свої повноваження перед депутатами склав вже колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Серед іншого, він побажав успіхів як народним обранцям, так і своїм наступникам в уряді. "Сьогодні я хочу побажати кожному з вас, шановні народні депутати, успіхів. Також хочу побажати успіхів майбутньому уряду", - сказав він.
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Керівництво Ради
Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков був обраний спікером Верховної Ради - за його призначення проголосувало 382 народних депутати. Інші кандидатури на цю посаду рештою фракцій парламенту не висувалися. Першим заступником спікера обрано депутата від "Слуги народу" Руслана Стефанчука, заступником спікера - представницю від "Батьківщини" Олену Кондратюк.
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"Увійти в історію": виступ Володимира Зеленського
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Автор: Максим Сидоржевський