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Дмитро Каневський

Пропустити розділ Дмитро Каневський: вибрані публікації

Дмитро Каневський: вибрані публікації

Зорькін та Путін шукають Україну на карті XVII століття, 23 травня 2023

Урок для Путіна: Україна на старовинних європейських картах

Про те, як Україна була представлена на старовинних картах, DW розпитала історика Стівена Сігела.
Історія25 травня 2023 р.
Прапор Китаю та України - колаж.

Експерт: Китай лише імітує миротворчі зусилля в Україні

Що криється за дипломатичними ініціативами Китаю? DW розпитала китаїста з Німецького Фонду Маршалла (GMF) Ендрю Смолла.
Політика27 квітня 2023 р.
Бахмут у грудні 2022 року

Бахмут - "фортеця Донбасу" на лінії вогню

Про життя й реалії Бахмута з початку війни - у фотогалереії DW.
Конфлікти9 березня 2023 р.17 фото
Пропустити розділ Дмитро Каневський: інші публікації

Дмитро Каневський: інші публікації

Актриса Катеріна Муріно на відкритті бієнале

Голлівуд страйкує, Венеція приймає гостей

Голлівуд страйкує, Венеція приймає гостей

Через страйк у Голлівуді Венеційський кінофестиваль недорахувався зірок. Що покаже світу українське кіно?
Кіно31 серпня 2023 р.
Зруйнований російською ракетою Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі

Одеса після атаки РФ - зруйновані пам'ятки архітектури

Одеса після атаки РФ - зруйновані пам'ятки архітектури

У фотогалереї DW - огляд постраждалих пам'яток архітектури, релігії та культури, після ракетного нападу РФ на Одесу.
24 липня 2023 р.
Місію для оцінки збитків направить ЮНЕСКО. Про це йдеться в заяві організації, яка "глибоко стурбована і найрішучішим чином засуджує зухвалий напад", який може бути прирівняним до воєнного злочину. У список Світової спадщини ЮНЕСКО Одеса була включена у січні 2023 року через загрозу руйнування. Станом на 20 липня 2023 ЮНЕСКО підтвердила збитки, завдані 270 об'єктам культурної спадщини України.

Одеса після ракетної атаки РФ: руйнування десятків пам'яток архітектури

Одеса після ракетної атаки РФ: руйнування десятків пам'яток архітектури

Центр Одеси, внесений до списку ЮНЕСКО, зазнав колосальних руйнувань внаслідок ракетної атаки РФ у ніч на 23 липня.
Архітектура24 липня 2023 р.9 фото
Танки Leopard 2 Бундесверу під час тренувань, лютий 2023

Фіаско домовленостей про ремонт танків Leopard. Що далі?

Фіаско домовленостей про ремонт танків Leopard. Що далі?

Що не поділили Берлін та Варшава і які варіанти розглядаються тепер?
Політика13 липня 2023 р.
Огляд європейської преси

Преса про саміт НАТО: повторення помилок Бухареста-2008

Преса про саміт НАТО: повторення помилок Бухареста-2008

Найгостріші газетні коментарі - в огляді DW.
Політика12 липня 2023 р.
Ukraine Lviv Lwiw Raketenangriff

Львів після ракетного удару РФ

Львів після ракетного удару РФ

Внаслідок ракетної атаки РФ на Львів постраждала інфраструктура та житловий будинок. Відомо про загиблих і поранених.
Конфлікти6 липня 2023 р.
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