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Дмитро Каневський
Пропустити розділ Дмитро Каневський: вибрані публікації
Дмитро Каневський: вибрані публікації
Урок для Путіна: Україна на старовинних європейських картах
Про те, як Україна була представлена на старовинних картах, DW розпитала історика Стівена Сігела.
Історія
25.05.2023
25 травня 2023 р.
Експерт: Китай лише імітує миротворчі зусилля в Україні
Що криється за дипломатичними ініціативами Китаю? DW розпитала китаїста з Німецького Фонду Маршалла (GMF) Ендрю Смолла.
Політика
27.04.2023
27 квітня 2023 р.
Бахмут - "фортеця Донбасу" на лінії вогню
Про життя й реалії Бахмута з початку війни - у фотогалереії DW.
Конфлікти
09.03.2023
9 березня 2023 р.
17 фото
Пропустити розділ Дмитро Каневський: інші публікації
Дмитро Каневський: інші публікації
Голлівуд страйкує, Венеція приймає гостей
Голлівуд страйкує, Венеція приймає гостей
Через страйк у Голлівуді Венеційський кінофестиваль недорахувався зірок. Що покаже світу українське кіно?
Кіно
31.08.2023
31 серпня 2023 р.
Одеса після атаки РФ - зруйновані пам'ятки архітектури
Одеса після атаки РФ - зруйновані пам'ятки архітектури
У фотогалереї DW - огляд постраждалих пам'яток архітектури, релігії та культури, після ракетного нападу РФ на Одесу.
24.07.2023
24 липня 2023 р.
Одеса після ракетної атаки РФ: руйнування десятків пам'яток архітектури
Одеса після ракетної атаки РФ: руйнування десятків пам'яток архітектури
Центр Одеси, внесений до списку ЮНЕСКО, зазнав колосальних руйнувань внаслідок ракетної атаки РФ у ніч на 23 липня.
Архітектура
24.07.2023
24 липня 2023 р.
9 фото
Фіаско домовленостей про ремонт танків Leopard. Що далі?
Фіаско домовленостей про ремонт танків Leopard. Що далі?
Що не поділили Берлін та Варшава і які варіанти розглядаються тепер?
Політика
13.07.2023
13 липня 2023 р.
Преса про саміт НАТО: повторення помилок Бухареста-2008
Преса про саміт НАТО: повторення помилок Бухареста-2008
Найгостріші газетні коментарі - в огляді DW.
Політика
12.07.2023
12 липня 2023 р.
Львів після ракетного удару РФ
Львів після ракетного удару РФ
Внаслідок ракетної атаки РФ на Львів постраждала інфраструктура та житловий будинок. Відомо про загиблих і поранених.
Конфлікти
06.07.2023
6 липня 2023 р.
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