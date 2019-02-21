Дмитро Гнап теж готовий зняти свою кандидатуру на користь Гриценка

Кандидат на посаду президента України, колишній керівник проекту "Слідство.Інфо" Дмитро Гнап заявив про готовність зняти свою кандидатуру з участі в президентських виборах на користь Анатолія Гриценка. Утім, як зазначив Гнап у відеозверненні, оприлюдненому в п'ятницю, 1 березня, на своїй Facebook-сторінці, для цього потрібне рішення партії "Сила людей", яка його висунула.

"Раніше я теж обіцяв зняти свою кандидатуру, якщо буде обраний єдиний кандидат від демократичних сил. Я підтверджую цю свою обіцянку і готовий також знятися на користь Анатолія Гриценка. Єдине - у цьому питанні остаточне рішення має прийняти з'їзд нашої партії "Сила людей", - сказав Гнап.

Він також привітав рішення лідера партії "Самопоміч", міського голови Львова Андрія Садового зняти свою кандидатуру на користь Гриценка, назвавши цей крок відповідальним і патріотичним. Гнап нагадав, що з'їзд партії "Сила людей" відбудеться в суботу, 2 березня, туди запрошують і Гриценка.

20 січня партія "Сила людей" висунула колишнього журналіста Дмитра Гнапа кандидатом на виборах президента України. 8 лютого Центральна виборча комісія України зареєструвала його для участі у виборах.

Утім вже в лютому політрада партії "Сила людей" закликала Гнапа зняти свою кандидатуру. У політраді сили пояснили свою вимогу тим, що журналіст свого часу не переказав премію очолюваного ним проекту "Слідство.Інфо" на потреби української армії. Однак Гнап відмовився виконувати цю вимогу політради партії, порадивши дочекатися рішення з'їзду політсили.

1 березня Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру на виборах президента України на користь лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.