 Дмитро Гнап теж готовий зняти свою кандидатуру на користь Гриценка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2019

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Новини

Дмитро Гнап теж готовий зняти свою кандидатуру на користь Гриценка

Кандидат у президенти України Дмитро Гнап очікує схвалення рішення про зняття своєї кандидатури партією "Сила людей", від якої він висувався.

Дмитро Гнап

Дмитро Гнап

Кандидат на посаду президента України, колишній керівник проекту "Слідство.Інфо"  Дмитро Гнап заявив про готовність зняти свою кандидатуру з участі в президентських виборах на користь Анатолія Гриценка. Утім, як зазначив Гнап у відеозверненні, оприлюдненому в п'ятницю, 1 березня, на своїй Facebook-сторінці, для цього потрібне рішення партії "Сила людей", яка його висунула.

"Раніше я теж обіцяв зняти свою кандидатуру, якщо буде обраний єдиний кандидат від демократичних сил. Я підтверджую цю свою обіцянку і готовий також знятися на користь Анатолія Гриценка. Єдине - у цьому питанні остаточне рішення має прийняти з'їзд нашої партії "Сила людей", - сказав Гнап.

DW.COM

Екс-редактор "Слідство.Інфо" Дмитро Гнап відмовляється знімати свою кандидатуру з участі у виборах президента України. З такою вимогою до нього звернулася політрада партії "Сила людей", яка висунула його кандидатом. (08.02.2019)

Завдяки проекту YanukovychLeaks проти Віктора Януковича розпочато більше десятка кримінальних проваджень, а українці дізналися ще більше про обсяги корупції колишньої влади. Дмитро Гнап про наслідки проекту. (02.07.2014)

В останній день документи для реєстрації кандидатами в президенти України принесли до ЦВК чинний глава держави Петро Порошенко та журналіст Дмитро Гнап. Документи Надії Савченко принесла її сестра. (04.02.2019)

Він також привітав рішення лідера партії "Самопоміч", міського голови Львова Андрія Садового зняти свою кандидатуру на користь Гриценка, назвавши цей крок відповідальним і патріотичним. Гнап нагадав, що з'їзд партії "Сила людей" відбудеться в суботу, 2 березня, туди запрошують і Гриценка.

20 січня партія "Сила людей" висунула колишнього журналіста Дмитра Гнапа кандидатом на виборах президента України. 8 лютого Центральна виборча комісія України зареєструвала його для участі у виборах.

Утім вже в лютому політрада партії "Сила людей" закликала Гнапа зняти свою кандидатуру. У політраді сили пояснили свою вимогу тим, що журналіст свого часу не переказав премію очолюваного ним проекту "Слідство.Інфо" на потреби української армії. Однак Гнап відмовився виконувати цю вимогу політради партії, порадивши дочекатися рішення з'їзду політсили.

1 березня Андрій Садовий заявив, що знімає свою кандидатуру на виборах президента України на користь лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

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