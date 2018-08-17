Для чого радник Трампа Джон Болтон їде на парад у Київ

На параді з нагоди 27-ї річниці Незалежності України, який відбудеться в Києві у п'ятницю, 24 серпня, очікують на впливового і поважного гостя - радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона. Його візит до України, анонсований нещодавно послом України у США Валерієм Чалим, передбачає також переговори з президентом країни Петром Порошенком і прем'єром Володимиром Гройсманом, а також главами українських міноборони та МЗС. На переконання Чалого, візит Джона Болтона та його участь у параді "показує Росії і всьому світу" підтримку України Вашингтоном.

Символ підтримки

Зазвичай приїзди до Києва високопоставлених американських чиновників оповиті припущеннями і здогадками про те, якою ж є насправді їхня прагматична мета, окрім офіційних формулювань про розвиток партнерства за всіма напрямками. Проте, на думку директора Інституту світової політики Євгена Магди, у візиті радника Трампа з питань нацбезпеки не варто шукати прихованого змісту і очікувати від нього "дипломатичних проривів". "Це нормальний елемент стратегічної підтримки Вашингтоном незалежної України", - сказав він у коментарі DW і нагадав, що минулого року у параді до Дня Незалежності від американського уряду був запрошений міністр оборони Джеймс Меттіс.

Джон Болтон та Володимир Путін, Кремль, липень 2018 року

Хоча експерт закликає не робити сенсації з приїзду Болтона, проте нагадує, що в дипломатії "символічні жести" мають конкретне значення. На думку Магди, передусім цей візит має на меті спростувати "тези, які часто поширюються в українських медіа про те, що Захід нібито розчарувався в Україні". Він також висловив переконання, що "присутність Болтона на параді буде не єдиним знаком підтримки міжнародних партнерів України у день відзначення свята Незалежності".

Болтон контролює "український файл"

Попри те, що посада Джона Болтона є скромнішою, ніж, наприклад, посада міністра оборони, його вплив на зовнішню політику США є доволі відчутним. За словами старшого аналітика Української ради з міжнародних відносин Володимира Денисюка, 69-річний респуліканець Болтон належить до кола осіб, які наближені до Дональда Трампа. Він є прихильником жорсткої дипломатичної лінії з країнами, які американська дипломатія зараховує до так званої "вісі зла" за те, що їхні уряди фінансують тероризм та виготовляють зброю масового знищення.

Відомим Болтон став за час своєї роботи представником США в ООН у 2005-2006 роках. В ООН він не приховував свого критичного ставлення до цієї організації і навіть піддавав сумніву доцільність її існування. У різні часи Болтон працював також на посадах у Державному департаменті, міністерстві юстиції та Агентстві США з міжнародного розвитку. При адміністрації Буша-молодшого був заступником держсекретаря з контролю над озброєнням і міжнародної безпеки.

Свого часу Джон Болтон різко висловився про факт втручання Росії у вибори президента США 2016 року, назвавши його "актом війни" проти США, і закликав американську владу не довіряти Росії. Він також запропонував запровадити більш жорсткі санкції щодо РФ, щоб російська влада "відчула біль", який зможе зупинити подальші спроби Москви втручатися у виборчий процес у США.

Проте після призначення у квітні 2018 року на посаду президентського радника з питань нацбезпеки, Джон Болтон почав утримуватися від відвертої критики РФ, дослухаючись до позиції Дональда Трампа, який намагається останнім часом перезавантажити відносини Вашингтона та Москви.

Зокрема, під час візиту Болтона до Москви, який відбувся наприкінці червня цього року і передував саміту президентів Трампа і Путіна у Гельсінкі, він заявив, що двосторонні відносини Сполучених Штатів та Росії важливі для стабільності всього світу і що президенти обох країн це розуміють.

"Хоча після того, як у квітні цього року Болтона запросили у Білий дім на посаду президентського радника з питань нацбезпеки, його публічні заяви, у тому числі й на адресу Росії, стали дещо стриманішими, проте сам факт його приїзду вказує на те, що він особисто тримає під контролем "український файл", - вважає Денисюк.

Відверті переговори

Перед візитом до Києва Болтон у четвер, 23 серпня, проведе у Женеві зустріч з секретарем Ради Безпеки Росії Миколою Патрушевим. Володимир Денисюк припускає, що на переговорах з вищим українським керівництвом радник Дональда Трампа вестиме "відверту розмову про підтримку України у боротьбі з російською агресією".

На переговорах можуть підніматись і незручні для Києва питання, передбачає експерт. Зокрема, можуть пролунати занепокоєння Вашингтона з приводу постачання Україною двигунів для китайських навчально-військових літаків 12 JL-10. Цей контракт на суму 380 мільйонів доларів було укладено ще в 2016 році і він передбачає постачання КНР 280 двигунів, що "викликає невдоволення у США".

Утім, візит Болтона до Києва має означати збільшення уваги Білого дому до України. "Усі розуміють, що місія Курта Волкера на Донбасі (спецпредставник Держдепу США з питань України. - Ред.) не дає бажаних результатів, тому настав час підключати таких важковаговиків, як Джон Болтон", - вважає Денисюк.

