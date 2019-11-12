Для Філарета створили місію у складі Православної церкви України

З огляду на завершення процедури ліквідації Української православної церкви Київського патріархату синод Православної церкви України (ПЦУ) на засіданні у четвер, 5 грудня, вирішив створити для почесного патріарха Філарета релігійну організацію в складі ПЦУ у формі місії. Про це повідомила пресслужба Київської митрополії ПЦУ

"Враховуючи минулі особливі заслуги у розбудові Церкви та з метою забезпечення достойного становища почесного патріарха Філарета (...) - утворити релігійну організацію у складі Православної церкви України у формі місії", - йдеться у рішенні синоду.

Також за Філаретом збережено право довічного проживання і використання для своєї діяльності комплексу будівель на вулиці Пушкінській у Києві. Він також отримав довічне право на здійснення богослужінь у Володимирському соборі Києва. "Довічне матеріальне утримання почесного патріарха Філарета і фінансування релігійної організації у формі місії здійснюється за рахунок відрахувань від Володимирського собору міста Києва та добровільних пожертвувань", - зазначається в рішенні синоду.

У ПЦУ також наголосили, що "неодноразово поширювані думки, нібито Православна церква України "бажає викинути Патріарха Філарета на вулицю" - не відповідають дійсності та безпідставно провокують непорозуміння серед віруючих та у громадськості".

Нагадаємо, що об'єднавчий собор українських православних конфесій у Києві за сприяння Вселенського патріархату 15 грудня 2018 року ухвалив створити автокефальну помісну Православну церкву України. ПЦУ об'єднала УПЦ КП і УАПЦ. До новоствореної церкви також приєдналося кілька ієрархів УПЦ МП. 6 січня 2019 року православна церква України отримала томос про автокефалію від Константинопольського патріархату.

Утім, за кілька місяців почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній та колишній президент України Петро Порошенко порушили домовленості про розподіл повноважень у новій церкві.