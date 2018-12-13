Для Сенату США підготували новий звіт про втручання РФ у вибори США

Кампанія з дезінформації, організована Росією в період президентських виборів у США в 2016 році, використовувала всі основні соціальні мережі і медіаплатформи, аби впливати на різні електоральні групи з метою допомоги Дональду Трампу. Про це йдеться у новому звіті, підготованому для Комітету з розвідки Сенату США, пише в неділю, 16 грудня, американська газета The Washington Post. При цьому у документі зазначено, що російська дезінформаційна кампанія активізувалася, коли Дональд Трамп став прзидентом США.

Дослідження провели експерти Оксфордського університету, що працюють в Проекті моделювання пропаганди (COMPROP), і компанія Graphika, що спеціалізується на мережевій аналітиці. Вони вивчили мільйони постів в Facebook, Twitter, Instagram і відео в YouTube. У розпорядженні журналістів The Washington Post опинилася також чернетка ще не опублікованого звіту, який вони називають "найбільш масштабним аналізом російської дезінформаційної кампанії".

За даними дослідників, ця кампанія була спрямована виключно на те, "щоб створити перевагу для Республіканської партії - і конкретно для Дональда Трампа". Використовуючи тисячі акаунтів у соцмережах, росіяни "доклали особливих зусиль, аби мотивувати консерваторів, використовуючи такі теми, як право на володіння зброєю або проблеми міграції".

Як зазначають автори звіту, соцмережі перетворилися із "засобу для вираження колективного невдоволення і координації громадянського активізму" на "інструмент соціального контролю, яким маніпулюють хитрі політконсультанти", і цей інструмент однаково доступний "і політикам демократичних країн, і диктаторським режимам".