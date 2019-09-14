Дифтерію діагностували у ліцеїста в Києві - ЦГЗ

У Києві зареєстрований випадок захворювання на дифтерію у дев'ятирічного школяра одного зі столичних ліцеїв, повідомили в Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ). "Підтверджено випадок дифтерії у 9-річного хлопчика в Києві. Дитина не щеплена від хвороби через відмову батьків. Зараз хвору дитину госпіталізували", - інформує ЦГЗ у Facebook і додає, що діагноз "дифтерія" встановлений 24 жовтня на підставі бактеріологічних даних. Показань для введення сироватки немає.

Зазначається, що хворий мав контакт з 45-ма людьми, з них 36 дітей, огляд яких запланований на 25 жовтня. За місцем проживання та навчання організовується дезінфекція.

У ЦГЗ нагадали, що країна забезпечена дозами вакцини від дифтерії в достатній кількості у всіх регіонах. "Для дорослих передбачена ревакцинація кожні 10 років з 16-річного віку", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялось, в Закарпатті госпіталізували 15 пацієнтів, четверо з яких хворі на дифтерію, а решта визначені як носії. "За результатами додаткових обстежень позитивний результат виявили ще у 12 контактних осіб. Усі вони госпіталізовані в Закарпатську обласну інфекційну лікарню, двом з них встановлено діагноз дифтерії мигдаликів", - повідомив гендиректор ЦГЗ Володимир Курпіта на пресконференції в Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".

Як зазначається за сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я, дифтерія є інфекційною хворобою, збудник якої передається повітряно-крапельним шляхом. Уражаються ротоглотка та дихальні шляхи. У тяжких випадках бактерії виробляють токсин, що викликає наліт у горлі, котрий може спричинити обструкцію, що утруднює дихання і викликаючи кашель. Токсин може також проникати у кровотік і викликати ускладнення серцево-судинної й нервової систем, нирок.