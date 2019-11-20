 Дитячі автокрісла в таксі: як це працює в Німеччині | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.11.2019

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Європа

Дитячі автокрісла в таксі: як це працює в Німеччині

У Німеччині дітей у легкових авто обов'язково потрібно перевозити в спеціальних автокріслах. Це стосується і таксі. Щоправда для поїздок з дітьми діє й кілька винятків.

Обов'язок перевозити дітей в автокріслах чи за допомогою інших спецзасобів у німецьких таксі чинний з 1998 року

Обов'язок перевозити дітей в автокріслах чи за допомогою інших спецзасобів у німецьких таксі чинний з 1998 року

Бурхлива дискусія серед таксистів через запровадження обов'язкових  автокрісел для дітей, яку останніми днями можна спостерігати в Україні, в Німеччині мала місце понад 20 років тому. 1998 року спеціальні правила безпеки для дітей в авто поширили і на таксі. Цьому передували гучні обурення водіїв і власників таксі, каже Фредерік Вільгельмсмаєр (Frederik Wilhelmsmeyer) з німецької Федеральної спілки таксистів у розмові з DW. Головна причина - додаткові інвестиції в устаткування авто, яких підприємці хотіли уникнути. Зрештою влада і таксисти дійшли компромісу - для таксі були зроблені два винятки.

Автокрісла лише для двох дітей

По-перше, обов'язково в спеціальних кріслах таксі мають перевозити лише двох дітей. Тобто якщо в машині їдуть іще інші діти, то їх можна перевозити і без дитячих автокрісел. Щоправда, якщо перевозиться хоча б одна маленька дитина вагою від 9 до 18 кілограмів, то для неї так само має бути спеціальне крісло. По-друге, таксі не повинні бути оснащеними спеціальними кріслами для малюків вагою до 9 кілограмів. Їх, за словами Вільгельмсмаєра, батьки й без того з гігієнічних міркувань навряд чи б хотіли перевозити в спеціальних кріслах-корзинах, в яких до цього лежали інші діти. Таких дітей теоретично під час поїздки навіть просто можна тримати на руках. Або ж брати для них власну корзину.

Якщо німецький таксист взявся перевозити дітей, щонайменше двоє мають бути в спецкріслі

Якщо німецький таксист взявся перевозити дітей, щонайменше двоє мають бути в спецкріслі

Усі перелічені обов'язки водіїв діють лише в тому разі, якщо водій уже взявся перевозити дітей. Загального обов'язку мати дитячі автокрісла в машині німецькі таксисти не мають. Якщо перший у черзі таксист на стоянці, приміром, біля вокзалу, не матиме автокрісла, найімовірніше, воно буде в якомусь іншому таксі поруч, запевняє Вільгельмсмаєр. Справа в тому, що близько двох третин з 55 тисяч таксі у Німеччині оснащені інтегрованими системами, які дозволяють підняти сидіння таким чином, аби в ньому можна було пристебнути дитину так, наче вона сидить у спеціальному дитячому кріслі, каже Вільгельмсмаєр.

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За його словами, більшість виробників таксі для німецького ринку, приміром, Volkswagen чи Daimler, пропонують заводський варіант з такими інтегрованими рішеннями для перевезення дітей. Але дітей від 9 до 18 кілограмів перевозити на таких сидіннях зазвичай все одно не можна - для них все ж потрібне спеціальне крісло. Загальна порада, яку Вільгельмсмаєр дає всім клієнтам у Німеччині - під час замовлення таксі додому обов'язково вказувати, скільки дітей буде їхати з вами і якого вони віку.

За непристебнутих дітей - до 70 євро штрафу

Загалом у Німеччині ще з 1993 року чинний обов'язок перевозити дітей віком до 12 років чи зростом менше 150 сантиметрів у легкових автомобілях виключно з використанням спеціальних засобів безпеки, або, простіше кажучи, автокрісел. Якщо дитина пристебнута лише паском безпеки для дорослих, хоча мала б сидіти в спеціальному кріслі, водієві загрожує штраф у 30 євро. Якщо це стосується кількох дітей, то 35 євро. Якщо ж дитина не пристебнута взагалі, розмір штрафу вищий удвічі. Крім того, в цьому разі водій чи водійка отримує один бал у спеціальному реєстрі у Фленсбурзі, куди заноситься інформація про порушення правил дорожнього руху і небезпечну поведінку за кермом. Якщо у нього чи неї накопичилося вісім таких балів, то водійські права на деякий час заберуть і повернуть лише за умови проходження спеціальної перевірки.

Що ж стосується самих автокрісел чи інших спецзасобів для перевезення дітей, то тут чинне одне загальне правило: всі вони мають бути допущені до продажу спеціальними органами. Єдиного стандарту для автокрісел немає, тож німецькі продавці радять водіям завжди приміряти крісло у власному авто. 

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Обов'язок перевозити дітей в автокріслах чи за допомогою інших спецзасобів у німецьких таксі чинний з 1998 року

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