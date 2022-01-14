Дитяча порнографія

У ФРН жертвами сексуального насильства щодня стають десятки дітей

У 2018 році сексуального насильства в Німеччині зазнали понад 14 600 дітей, повідомило Федеральне управління з кримінальних справ. Минулого року в країні було вбито 136 дітей, 63 з них - навмисно.