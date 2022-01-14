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Дитяча порнографія

Дитяча порнографія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дитяча порнографія".

Операція Павутина: силовики викрили 23 торговців дитячим порно в Україні

Операція "Павутина": силовики викрили 23 торговців дитячим порно в Україні 14.01.2022

Серед затриманих за виготовлення дитячої порнографії - мати двох доньок шести і восьми років та знайомий мами п’ятирічної дівчинки.
Герой обкладинки Nirvana подав до суду на гурт через дитячу порнографію

Герой обкладинки Nirvana подав до суду на гурт через "дитячу порнографію" 25.08.2021

Спенсер Елден, оголена дитина з обкладинки знаменитого альбому Nirvana Nevermind, подає до суду на музичний гурт, звинувачуючи його в сексуальній експлуатації дітей.
У ФРН викрили масштабну платформу дитячого порно у даркнеті

У ФРН викрили масштабну платформу дитячого порно у даркнеті 03.05.2021

Німецькі правоохоронці провели серію обшуків і затримань, пов'язаних з платформою дитячої порнографії Boystown.
Рада ухвалила закон про захист дітей від сексуальної експлуатації

Рада ухвалила закон про захист дітей від сексуальної експлуатації 18.02.2021

Вчинення дій сексуального характеру з особою до 16 років тягне за собою позбавлення волі на п'ять років, а виготовлення дитячої порнографії - до трьох років.
Мережа педофілів: у Німеччині провели обшуки у 50 підозрюваних

Мережа педофілів: у Німеччині провели обшуки у 50 підозрюваних 01.09.2020

У справі про найбільшу мережу педофілів, що була викрита у Німеччині, провели нові обшуки по всій країні у 50-ти підозрюваних.
Найгучніший суд над педофілами в історії Німеччини шокує подробицями

Найгучніший суд над педофілами в історії Німеччини шокує подробицями 22.08.2020

Судовий процес над центральною фігурою найгучнішого в історії Німеччини скандалу щодо сексуального насильства над дітьми дозволив зазирнути в паралельний світ педофілії в інтернеті. Слідчим допомогли цифрові технології.
У ФРН жертвами сексуального насильства щодня стають десятки дітей

У ФРН жертвами сексуального насильства щодня стають десятки дітей 06.06.2019

У 2018 році сексуального насильства в Німеччині зазнали понад 14 600 дітей, повідомило Федеральне управління з кримінальних справ. Минулого року в країні було вбито 136 дітей, 63 з них - навмисно.
Творців платформи з дитячим порно у ФРН засудили до ув'язнення

Творців платформи з дитячим порно у ФРН засудили до ув'язнення 07.03.2019

Чотирьох чоловіків із різних куточків Німеччини ув'язнять за створення у даркнеті сайту Elysium, через який поширювалася дитяча порнографія.
У Німеччині судять творців платформи з дитячим порно

У Німеччині судять творців платформи з дитячим порно 02.08.2018

Чотирьох чоловіків з різних куточків Німеччини судять за створення у "даркнеті" сайту Elysium, через який поширювалася дитяча порнографія.
Колишнього ватиканського дипломата засудили за дитячу порнографію

Колишнього ватиканського дипломата засудили за дитячу порнографію 23.06.2018

Суд у Ватикані засудив свого колишнього дипломата до п'яти років ув'язнення та штрафу за зберігання та поширення дитячої порнографії.

У Бразилії викрили розгалужену мережу з виробництва дитячої порнографії

У Бразилії викрили розгалужену мережу з виробництва дитячої порнографії 21.10.2017

Поліція Бразилії провела масштабну операцію в рамках боротьби з дитячою порнографією. Під час рейдів по всій країні було затримано більше 100 осіб, вилучено десятки тисяч фото- і відеоматеріалів з відповідним контентом.
Слідчі викрили мережу педофілів у Європі

Слідчі викрили мережу педофілів у Європі 06.07.2017

У рамках кількамісячного слідства було викрито розлогу мережу підозрюваних у педофілії та виробництві й поширенні дитячої порнографії.

У США та Європі викрили мережу педофілів

У США та Європі викрили мережу педофілів 06.05.2017

У рамках більш ніж дворічного слідства затримано близько 900 підозрюваних у педофілії та виробництві й поширенні дитячої порнографії. Слідчі також виявили майже 300 жертв педофілів.
Німецький міністр Фрідрих подав у відставку унаслідок скандалу

Німецький міністр Фрідрих подав у відставку унаслідок скандалу 14.02.2014

Міністр сільського господарства Ганс-Петер Фрідрих подав у відставку. Політика звинувачують у тому, що будучи міністром внутрішніх справ він розголосив конфіденційну інформацію.

Міжнародну банду дитячого порно вистежували 3 роки 18.11.2013

Розкрито міжнародну злочинну мережу з поширення дитячої порнографії - канадська поліція йшла по сліду злочинців з 2010-го року. Їм вдалося врятувати 386 дітей-жертв наруги.
Дитяча веб-проституція і боротьба з нею

Дитяча веб-проституція і боротьба з нею 11.11.2013

Десятки тисяч дітей по всьому світу примушують до віртуальної проституції. Протидіяти цьому законом вкрай складно. Злочинці зазвичай уникають покарання. Хто здатен це зупинити?
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