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Дитяча порнографія
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Дитяча порнографія".
Поліція Бразилії провела масштабну операцію в рамках боротьби з дитячою порнографією. Під час рейдів по всій країні було затримано більше 100 осіб, вилучено десятки тисяч фото- і відеоматеріалів з відповідним контентом.