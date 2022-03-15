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Дистанційне навчання

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "дистанційне навчання".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Літера Ц: урок для першого класу в умовах воєнного стану

Літера "Ц": урок для першого класу в умовах воєнного стану 15.03.2022

У більшості областей України, де це можливо, відновилося шкільне навчання. Втім, учителів та учнів за час війни розкидало по всій Європі. Про дистанційний урок столичних першокласників - в репортажі DW.
Українські вчителі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни - омбудсмен

Українські вчителі можуть працювати дистанційно з будь-якої країни - омбудсмен 10.03.2022

Накази про заборону працювати дистанційно освітянам, які наразі виїхали за межі України через війну, незаконні, заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
COVID-19: міносвіти України рекомендує дистанційне навчання

COVID-19: міносвіти України рекомендує дистанційне навчання 26.01.2022

Через стрімке поширення COVID-19 міносвіти України радить школам ввести дистанційне навчання для учнів 5-11 класів. Водночас відвідування закладів освіти учнями 1-4 класів дозволяється.
У ФРН школярі менше навчаються під час локдауну - опитування

У ФРН школярі менше навчаються під час локдауну - опитування 20.04.2021

Майже чверть школярів навчалися не більше двох годин на день під час локдауну у Німеччині, розповіли їхні батьки, які взяли участь в опитуванні ifo.
Освіта у часи пандемії: хто винен, якщо дитина не має змоги вчитися онлайн

Освіта у часи пандемії: хто винен, якщо дитина не має змоги вчитися онлайн 29.03.2021

Дистанційне навчання на карантині збільшило соціальну нерівність в Україні. Через брак грошей онлайн школа стала недоступною для деяких дітей. Хто має нести за це відповідальність?

Реп про біологію: учні оцінили, колектив школи - ні? (26.02.2021) 26.02.2021

Учителька сільської школи на Харківщині Ольга Халепа під час карантину почала створювати для своїх учнів реп-пісні на різні теми з біології. Діти були в захваті від таких уроків, а от колеги-педагоги не оцінили креативу. Дивіться, чим завершилася ця історія!
Коронавірус, локдаун та онлайн-навчання: якими є реалії української школи

Коронавірус, локдаун та онлайн-навчання: якими є реалії української школи 19.01.2021

Як відбувається дистанційне навчання в українських школах під час нинішнього локдауну? Чи забезпечні учні технікою, а школи - інтернетом?
Саксонія першою у Німеччині запроваджує жорсткий локдаун

Саксонія першою у Німеччині запроваджує жорсткий локдаун 08.12.2020

У федеральній землі Саксонія з 14 грудня будуть закриті більшість магазинів, а школи переведені на дистанційне навчання. "М'який локдаун", що діє вже понад місяць у ФРН, не є ефективним, вважає саксонський прем'єр.

В Одесі учнів старших класів відправили на дистанційне навчання

В Одесі учнів старших класів відправили на дистанційне навчання 30.11.2020

Через зростання захворюваності на COVID-19 учні 5-11 класів одеських шкіл з 1 по 11 грудня навчатимуться дистанційно.
В Австрії почав діяти жорсткий локдаун через коронавірус

В Австрії почав діяти жорсткий локдаун через коронавірус 17.11.2020

Жителям Австрії дозволяється покидати свої домівки тільки за певних підстав і спілкуватися лише з найближчими родичами. Школи перейшли на дистанційне навчання. Відкритими залишаються лише супермаркети, аптеки й банки.
В Україні анонсували посилення карантинних заходів

В Україні анонсували посилення карантинних заходів 11.10.2020

"Виші" мають перейти на дистанційне навчання, шкільні канікули почнуться раніше, а у Палаці Спорту розмістять великий інфекційний госпіталь, повідомив голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький.

Вища освіта й коронавірус: досвід університетів у Німеччині

Вища освіта й коронавірус: досвід університетів у Німеччині 18.09.2020

Пандемія COVID-19 докорінно змінила життя німецьких університетів. Утім, після "цифрового стрибка" у навчанні багато хто вимагає повернення до нормального навчання в аудиторіях.

Половина українців негативно оцінили дистанційне навчання - опитування

Половина українців негативно оцінили дистанційне навчання - опитування 29.07.2020

Майже 50 відсотків опитаних соціологами українців зазначили, що не підтримали проведення дистанційного навчання в школах через пандемію COVID-19 у березні-травні 2020 року.
На тлі пандемії COVID-19: іноземним студентам у США загрожує депортація

На тлі пандемії COVID-19: іноземним студентам у США загрожує депортація 14.07.2020

Уряд Дональда Трампа хоче депортувати іноземних студентів, які зможуть вчитися в наступному семенстрі лише онлайн через пандемію COVID-19. Студенти - в шоці, університети намагаються їм допомогти.
Карантин і дистанційне навчання: вчителям в Україні бракує онлайн-грамотності

Карантин і дистанційне навчання: вчителям в Україні бракує онлайн-грамотності 06.07.2020

У новому навчальному році українські школи можуть знову повернутися до практики дистанційного навчання. Та карантин показав, що система до цього не готова. Як бути? Інтерв'ю DW з експерткою Оленою Кузьменко.
COVID-19: ФРН виділить 500 мільйонів євро на ноутбуки для школярів

COVID-19: ФРН виділить 500 мільйонів євро на ноутбуки для школярів 03.07.2020

Уряд Німеччини погодив виділення 500 мільйонів євро на ноутбуки та планшети для школярів, які не мають їх вдома, а тому не можуть навчатися дистанційно.
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