Дистанційне навчання

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Учителька сільської школи на Харківщині Ольга Халепа під час карантину почала створювати для своїх учнів реп-пісні на різні теми з біології. Діти були в захваті від таких уроків, а от колеги-педагоги не оцінили креативу. Дивіться, чим завершилася ця історія!