Дистанційне навчання

Реп про біологію: учні оцінили, колектив школи - ні? (26.02.2021)

Учителька сільської школи на Харківщині Ольга Халепа під час карантину почала створювати для своїх учнів реп-пісні на різні теми з біології. Діти були в захваті від таких уроків, а от колеги-педагоги не оцінили креативу. Дивіться, чим завершилася ця історія!