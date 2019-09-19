 Дистанційна освіта: як вчитель з Одеси вчить через YouTube - #LocalHeroes (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 19.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Головна

Дистанційна освіта: як вчитель з Одеси вчить через YouTube - #LocalHeroes (відео)

Павло Віктор - один з найвідоміших в Україні шкільних вчителів. Спершу він записував уроки з фізики і викладав їх у Youtube, а тепер в Одесі організували цілий Центр дистанційної освіти.

Раніше читали з дошки, а тепер з YouTube...

Раніше читали з дошки, а тепер з YouTube...

На сцені, чи то пак за столом, один актор - Павло Віктор - 65-річний вчитель фізики одеського Рішельєвського ліцею. В класі - абсолютна тиша. Діти знають, що відеозапис уроку потім викладуть на YouTube, тож викрики чи помилки біля дошки - небажані. 

Про вчителя для мільйонів, який дав поштовх до нового етапу в українській шкільній освіті - у проекті DW #LocalHeroes.

DW.COM

Скільки заробляють учителі в Німеччині

Серед розвинених країн Німеччина - у лідерах за рівнем зарплат учителів. Але в самій Німеччині педагогів на верхівці рейтингів не знайти. DW розібралася, скільки їм платять і що впливає на оклад. (02.09.2019)  

Учитель здійснив навколосвітню подорож: як і навіщо? (відео)

Німецький учитель, щоб зрозуміти своїх учнів-іноземців, вирушив на рік у країни їхнього походження. Школярі підготували йому власні путівники. Дивіться, що він зрозумів після повернення. (27.03.2019)  

Шкільна освіта в Німеччині: божевілля, але із системою

У Німеччині лютий вкрай важливий місяць для батьків та їхніх дітей: у школах видають табелі за перше півріччя, а в четвертих класах ще й рекомендації, до якого типу школи вищого рівня бажано віддати дитину. (14.02.2019)  

Також за темою

Дистанційне навчання: як вчитель з Одеси шкільну освіту модернізує - #LocalHeroes (19.09.2019) 19.09.2019

Павло Віктор - один з найвідоміших в Україні шкільних вчителів. Спершу він записував уроки з фізики і викладав їх на Youtube, а тепер в Одесі організували цілий Центр дистанційної освіти. Про вчителя для мільйонів, який дав поштовх до нового етапу в українській шкільній освіті - у проекті DW #LocalHeroes.