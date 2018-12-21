 Дискусія довкола вільного входу в кіно для членів ″Альтернативи для Німеччини″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2019

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Новини

Дискусія довкола вільного входу в кіно для членів "Альтернативи для Німеччини"

Кінотеатр німецького міста Гаxенбург спричинив дискусію, оголосивши вільний вхід на фільм Стівена Спілберга "Список Шиндлера" для прибічників партії АдН.

Ben Kingsley - Schauspieler in Schindlers Liste (picture-alliance/dpa/UIP)

У Німеччині спалахнула дискусія довкола оголошення кінотеатра в німецькому містечку Гахенбург щодо партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). 27 січня тут планується ретроспективний показ фільму "Список Шиндлера" Стівена Спілберга, присвяченому подіям Другої світової війни, з нагоди Дня пам'яті жертв Голокосту. Кінотеатр заявив, що надасть виборцям та членам правопопулістської "АдН" безкоштовний вхід на цей сеанс.

Рішення набуло такого резонансу, що кінотреатр був змушений зробити спеціальну заяву з цього приводу. "Наш намір, цілком очевидно, полягав не у тому, щоб дискримінувати або очорнити "АдН". Ми не прагнули того, щоб так багато людей відчули себе ображеними", - йдеться у заяві на сторінці кінопалацу Cinexx Hachenburg. Водночас, у ній вказується, що положення "політичної програми "АдН" свідчать про сильне применшення небезпечності тодішніх подій".

Голова земельного осередку "АдН" Уве Юнґе у повідомленні в Twitter засудив крок кінотеатру, назвавши його "черговою незграбною спробою" зобразити "АдН" як нацистів.

Зазвичай квиток на перегляд фільмів у кінотеатрах Німеччині коштує приблизно 8-10 євро.

В історичній драмі "Список Шиндлера" йдеться про німецького бізнесмена і члена Націонал-соціалістичної партії Німеччини Оскара Шиндлера, котрий під час Другої світової війни врятував з нацистського концтабору "Аушвіц" ("Освенцім") у Польщі понад тисячу євреїв. 

Фільм здобув премію "Оскар" як найкращий фільм 1993 року. У 2019 році фільм відзначатиме 25-річний ювілей. Низка кінотеатрів в ФРН проведуть його демонстрацію 27 січня. Саме 27 січня 1945 року дивізії Першого Українського фронту радянської армії звільнили концтабір "Аушвіц". У Німеччині 27 січня вшановують пам'ять жертв націонал-соціалізму.

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) була заснована у 2013 році євроскептиками, котрі вимагали виходу з Єврозони та відмови від євро. Починаючи від 2015-го року, коли в Європу зріс потік біженців, АдН почала позиціонувати себе як антиісламістська партія і виступала за обмеження прийому мігрантів до ФРН. Від 2017-го року АдН представлена у німецькому Бундестазі.

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