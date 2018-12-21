Дискусія довкола вільного входу в кіно для членів "Альтернативи для Німеччини"

Голокост в Одесі: що пам'ятає очевидець

Він був свідком масового вбивства євреї в Одесі й сам мало не загинув. Родина Михайла Заславського, однак, згоріла живцем. У розмові з DW нині 93-річний ділиться своїми спогадами про ті страшні події. (22.10.2018)