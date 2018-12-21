 Дискусія довкола вільного входу в кіно для членів ″Альтернативи для Німеччини″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2019

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Новини

Дискусія довкола вільного входу в кіно для членів "Альтернативи для Німеччини"

Кінотеатр німецького міста Гаxенбург спричинив дискусію, оголосивши вільний вхід на фільм Стівена Спілберга "Список Шиндлера" для прибічників партії АдН.

Кадр із кінофільму Список Шиндлера

Кадр із кінофільму "Список Шиндлера"

 

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