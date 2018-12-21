Дискусія довкола вільного входу в кіно для членів "Альтернативи для Німеччини"

Кінотеатр німецького міста Гаxенбург спричинив дискусію, оголосивши вільний вхід на фільм Стівена Спілберга "Список Шиндлера" для прибічників партії АдН.
Він був свідком масового вбивства євреї в Одесі й сам мало не загинув. Родина Михайла Заславського, однак, згоріла живцем. У розмові з DW нині 93-річний ділиться своїми спогадами про ті страшні події. (22.10.2018)
Очільник МЗС ФРН Гайко Маас під час відвідання колишнього концтабору закликав передати спогади про злочини нацистів наступним поколінням німців. (20.08.2018)
Виставлене на аукціон у США полотно виявилося викраденою під час Другої світової війни картиною з України. Тепер влада Сполучених Штатів Америки готується до передачі мистецького витвору Україні. (23.12.2018)