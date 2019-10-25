 Директор Boeing Денніс Мюленбург пішов у відставку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2019

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Новини

Директор Boeing Денніс Мюленбург пішов у відставку

На тлі скандалу з авіакатастрофами літаків моделі 737 MAX директор корпорації Денніс Мюленбург йде у відставку. На цій посаді його замінить Дейв Келхун, який заявив, що "вірить у майбутнє 737 MAX".

Дейв Калхун (ліворуч) замінить Денніса Мюленбурга на посаді директора Boeing

Дейв Калхун (ліворуч) замінить Денніса Мюленбурга на посаді директора Boeing

Директор американської корпорації Boeing Денніс Мюленбург пішов у відставку, повідомила компанія у понеділок, 23 грудня. Він також негайно залишає посаду голови ради директорів компанії. Тимчасовим керівником буде призначений Грег Сміт, а з 13 січня Boeing очолить Дейв Келхун.

У Boeing наголосили, що зміна керівництва була необхідною для відновлення довіри до корпорації. "Рада директорів вирішила, що зміна керівництва необхідна для відновлення впевненості в тому, що компанія рухається вперед, оскільки вона працює над поліпшенням відносин з регулювальними органами, клієнтами і всіма іншими зацікавленими сторонами", - йдеться в заяві.

Зміни в керівництві Boeing відбуваються на тлі скандалу навколо літаків моделі 737 MAX. Із середини березня польоти близько 400 літаків цієї моделі були призупинені після авіакатастроф. Нагадаємо, у жовтні 2018 року невдовзі після зльоту розбився Boeing 737 MAX індонезійської бюджетної авіакомпанії Lion Air. У березні цього року також невдовзі після вильоту з аеропорту Аддис-Абеби впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines. В результаті аварій загинули 346 осіб.

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Денніс Мюленбург був обличчям корпорації під час всієї цієї кризи. У жовтні він протягом двох днів давав свідчення в Конгресі щодо катастроф літаків, а також зустрічався із родичами загиблих пасажирів.

При цьому компанія, ймовірно, остаточно не відмовляється від 737 MAX. "Я твердо вірю в майбутнє Boeing і 737 MAX. Для мене честь очолити цю велику компанію і 150 тисяч відданих співробітників, що працюють над створенням майбутнього авіації", - заявив Дейв Келхун.

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