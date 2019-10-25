Директор Boeing Денніс Мюленбург пішов у відставку

Директор американської корпорації Boeing Денніс Мюленбург пішов у відставку, повідомила компанія у понеділок, 23 грудня. Він також негайно залишає посаду голови ради директорів компанії. Тимчасовим керівником буде призначений Грег Сміт, а з 13 січня Boeing очолить Дейв Келхун.

У Boeing наголосили, що зміна керівництва була необхідною для відновлення довіри до корпорації. "Рада директорів вирішила, що зміна керівництва необхідна для відновлення впевненості в тому, що компанія рухається вперед, оскільки вона працює над поліпшенням відносин з регулювальними органами, клієнтами і всіма іншими зацікавленими сторонами", - йдеться в заяві.

Зміни в керівництві Boeing відбуваються на тлі скандалу навколо літаків моделі 737 MAX. Із середини березня польоти близько 400 літаків цієї моделі були призупинені після авіакатастроф. Нагадаємо, у жовтні 2018 року невдовзі після зльоту розбився Boeing 737 MAX індонезійської бюджетної авіакомпанії Lion Air. У березні цього року також невдовзі після вильоту з аеропорту Аддис-Абеби впав такий самий літак авіакомпанії Ethiopian Airlines. В результаті аварій загинули 346 осіб.

Після цих авіакатастроф низка країн світу, включно зі США, заборонили експлуатацію Boeing 737 MAX до закінчення розслідування. А в червні цього року FAA виявило новий дефект у програмному забезпеченні моделі Boeing 737 MAX. У грудні компанія оголосила про призупинення виробництва літаків цієї моделі.

Денніс Мюленбург був обличчям корпорації під час всієї цієї кризи. У жовтні він протягом двох днів давав свідчення в Конгресі щодо катастроф літаків, а також зустрічався із родичами загиблих пасажирів.

При цьому компанія, ймовірно, остаточно не відмовляється від 737 MAX. "Я твердо вірю в майбутнє Boeing і 737 MAX. Для мене честь очолити цю велику компанію і 150 тисяч відданих співробітників, що працюють над створенням майбутнього авіації", - заявив Дейв Келхун.