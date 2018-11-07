 Директор НАБУ Ситник відкидає звинувачення екс-депутата щодо хабарів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2019

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Новини

Директор НАБУ Ситник відкидає звинувачення екс-депутата щодо хабарів

Твердження колишнього депутата Верховної Ради Дмитра Крючкова про отримання від нього керівником НАБУ Артемом Ситником значних грошових сум у вигляді хабаря - спосіб захисту, вважає Артем Ситник.

Директор НАБУ Артем Ситник

Директор НАБУ Артем Ситник (архівне фото)

Директор НАБУ Артем Ситник назвав способом захисту твердження екс-депутата Верховної Ради, керівника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова про отримання Ситником від нього хабарівза сприяння в слідстві. Про це директор НАБУ заявив у п'ятницю, 10 травня, перед початком його допиту в Генеральній прокуратурі України (ГПУ) в Києві.

Таку заяву Крючкова Ситник назвав "невеличким плагіатом", вказавши на те, що схожу суму хабара в 0,5 мільйона доларів називав також і захист Олександра Онищенка, якого звинувачують у махінаціях у газовій сфері.

"Тобто така заява - не новина в підходах захисту", - сказав Ситник журналістам, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Директор НАБУ також повідомив, що поки Крючков не надав свідчень детективам НАБУ по суті пред'явленої підозри. "Можливо, давав прокурорам САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. - Ред.), але мені про це нічого не відомо. Наскільки я знаю, він уже двічі не з'явився до ДБР (Державного бюро розслідувань - Ред.), напевно тому, що сказати нічого", - зазначив Ситник.

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Директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що у першому півріччі цього року 60 відсотків повідомлень про підозри, складені детективами бюро, стосувались розкрадання державних коштів. (10.08.2018)

Директор НАБУ Артем Ситник ніби отримував хабарі від екс-депутата ВР Дмитра Крючкова. Про це розповів Крючков, щодо якого НАБУ здійснює розслідування. (17.04.2019)

САП зареєструвала провадження щодо можливого розголошення даних слідства керівником НАБУ у справі Володимира Омеляна. Артем Ситник запевняє, що не попереджав міністра інфраструктури про обшуки. (21.09.2018)

Директор НАБУ також заявив, що з самим Крючковим він "жодного разу не бачився і з ним не знайомий". "Підозру читав і вважаю її обґрунтованою", - додав він.

Раніше 17 квітня екс-народний депутат, керівник компанії "Енергомережа" Дмитро Крючков під час судового засідання заявив, що директор НАБУ Ситник отримував від компанії "Енергомережа" хабарі обсягом 0,5 мільйона доларів США начебто "за сприяння в слідстві".

Того ж дня Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом одержання хабара директором НАБУ.

Допит про втручання у вибори в США

Сам Ситник прибув до Генпрокуратури на допит у справі про можливе втручання у вибори президента Сполучених Штатів. До ГПУ він прибув як свідок. Директор НАБУ також заперечив закиди у свій бік у співпраці з США. "НАБУ навіть теоретичної можливості втрутитися у вибори США не мало", - сказав Ситник.

Про те, що на допиті йшлося саме про можливе втручання НАБУ в американські президентські вибори підтвердив і генеральний прокурор України Юрій Луценко, про що написала речниця ГПУ Лариса Сарган на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. "Ми зареєстрували провадження і Ситник допитується у зв'язку саме із цим", - зазначив генпрокурор, слова якого наводить Сарган. Луценко також додав, що в Ситника немає проблем щодо його можливого втручання у президентські вибори в США. "Можливо вони лежать у моральній площині, але точно не в юридичній", - наголосив Луценко.

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