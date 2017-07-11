Директор ДБР Роман Труба знайшов "прослушку" у своєму кабінеті

Директор українського Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба повідомив, що виявив у своєму робочому кабінеті апаратуру для прослуховування. "Сьогодні у моєму кабінеті виявлена апаратура для прослуховування, яка була професійно вмонтована у вентиляційну систему. Працювали спеціалісти. Стоїть "прослушка" в одному місці або в декількох - з'ясовуємо, як і те, до кого вона приведе", - написав він у суботу, 21 вересня, у своєму Telegram-каналі.

На місці працює слідчо-оперативна група, зокрема вибухотехніки та фахівці з кібербезпеки. Труба зазначив, що на записах "нічого цікавого" про нього бути не може. "А ось про стан проваджень, які ми обговорювали зі слідчими - так. У тому числі, резонансних", - зазначив Труба, додавши, що йому цікаво, чи пов'язане виявлення "прослушки" з "бажанням деяких політиків періодично вриватися до мене в кабінет з обуренням щодо відкриття проваджень, в яких вони фігурують".

З третього червня Головне слідче управління Національної поліції веде розслідування проти Труби. Це кримінальне провадження пов'язане з тим, що йому було заборонено одноосібно ухвалювати кадрові рішення в ДБР, але попри це він звільнив низку співробітників центрального апарату бюро та начальника територіального управління.

Раніше колишній заступник глави адміністрації президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов подав до ДБР низку заяву про нібито вчинення злочинів Порошенком і його оточенням. ДБР зареєструвало кілька проваджень, свідком у яких є Порошенко, і регулярно викликає його на допити, на більшість з яких експрезидент не з'являється.